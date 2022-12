Lindauer hat zwei Millionen Euro versenkt

Ralf Grimminger ist es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Eigentlich zimmert er nur die Schlagzeilen – nun ist er selber eine.

Der 61-Jährige ist in Lindau geboren und aufgewachsen, seit 40 Jahren arbeitet er als Journalist. Auf der Insel hat er noch ein WG-Zimmer, mittlerweile lebt er aber in Ulm.

Dort betreibt er unter anderem das Online-Portal „Ulm-News“. Die Inhalte: in erster Linie Stadtgeschehen. Jetzt interessieren sich plötzlich Kollegen aus ganz Deutschland für ihn.

Der Grund: Grimminger trägt Schuld daran, dass dem Museum Ulm ein stattlicher Batzen Fördergeld durch die Lappen geht. Zur „Lindauer Zeitung“ sagt Ralf Grimminger: „Ich bin der Ulmer, der zwei Millionen Euro versenkt hat.“

Was der Fehler genau war

So hat er das auch den Kollegen der „Badischen Neuesten Nachrichten“ erzählt, die titeln: „Wie ein Redakteur die Stadt Ulm um 2,2 Millionen Euro Zuschuss brachte“. Mittlerweile habe er auch noch weiteren Medien wie dem SWR, der Bildzeitung und verschiedenen Radiosendern Interviews gegeben.

Sein Fehler war: Dass er eine Pressemitteilung vorab veröffentlicht hat – trotz Sperrfrist. Inhalt der Mitteilung: Ein Bundes-Zuschuss fürs Ulmer Museum in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Fatale Folge seines Schnellschusses: Der Haushaltsausschuss des Bundestags kassierte die Gelder wieder ein – auf den letzten Metern. Obwohl die Förderung schon bewilligt war. Ein Klick zur falschen Zeit, und weg war die Kohle.

Das war vergangene Woche Mittwoch, ein schwarzer Tag fürs Museum Ulm. Stefanie Dathe, die Direktorin des Hauses, sagt, sie sei seit „sechs Jahren und 15 Tagen“ für das Museum verantwortlich. Und seither hätten sie und ihr Team schon so manche Hürde genommen. Und eigentlich, so Dathe, sei sie auch ein „durch und durch“ optimistischer Mensch. Als sie von der Absage erfuhr, sei ihr jedoch „zum Heulen“ zumute gewesen.

Hinweis schlicht übersehen

Grimminger sagt, er habe den „Sperrfrist“-Hinweis schlicht übersehen. Es war kurz vor 12 Uhr und der Journalist gerade dabei, sein volles Postfach zu säubern.

Verschickt hatte die Jubel-Mitteilung über den Geldsegen der Ulmer Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich (Grüne). Doch weil die Sitzung in Berlin da noch nicht vorbei war – und die Kollegen des Haushaltsausschusses bei Vorab-Veröffentlichungen keine Gnade kennen und auch schon genehmigte Gelder wieder streichen –, bat Emmerich, mit der Veröffentlichung bis 15 Uhr zu warten, bis zum Ende der Sitzung.

Ging wie gesagt an Grimminger vorbei und schief. Sein Portal vermeldete schon gegen 12 Uhr – exklusiv – die schönen Nachrichten für Ulm. Grimminger verabschiedete sich in die Mittagspause.

Schon mehrere Bücher geschrieben

Hätte nicht passieren dürfen. „Ich kann mich nur entschuldigen“, sagt Grimminger. Der damit auch Größe beweist. Beruflich unterwegs ist er nicht nur im Journalismus, sondern auch als Buchautor.

Erst diesen Sommer ist sein Roman „Kleinstadthelden“ erschienen. Eine Zeitreise in seine mitunter wilde Jugend Ende der 70er-Jahre am Bodensee, halb-autobiografisch, wie Grimminger anmerkt. Der Protagonist jobbt bei einer Lokalzeitung und rettet sich mit „Gleichmut, Gras und Alkohol“ durch Versammlungen mit Kaninchenzüchtern.

Ebenfalls aus Grimmingers Feder ist ein Buch mit Erinnerungen an Freddie Mercury (Queen), der in den 80ern am Wochenende gerne zum Feiern nach Ulm kam. Ausschweifend sei es zugegangen damals im Nachtlokal Aquarium. Wobei sich der Superstar auch mal „Oben ohne“ gezeigt habe. Längst vergangene Zeiten. Zur Sache mit der Sperrfrist merkt er an: Etwas komisch sei das Ganze aber schon. Zum einen die drakonische Bestrafung. Dass dies so resolut gehandhabt werde und Gelder bei einer zu frühen Veröffentlichung zurückgezogen werden, sei ihm völlig unbekannt gewesen (womit er nicht alleine sein dürfte). Auch irgendwie nicht fair: Dass das Museum – gänzlich unschuldig an dem Schlamassel – nun der allein Leidtragende sei.

Und er wundert sich: Wenn bekannt ist, dass eine Vorab-Veröffentlichung solche Konsequenzen nach sich zieht – warum geht ein Abgeordneter dieses Risiko trotzdem ein? Er, Grimminger, sei ja, trotz des Fehlers, ein seriöser Journalist. Im Verteiler für solche Mails tummelten sich aber in der Regel noch andere Empfänger, die sich um die Spielregeln des Journalismus von Haus aus nicht scherten. Und auch an solche dürfte die Mail gegangen sein.

Inhalt der Mail klang nicht spektakulär

Grimminger sagt: Hätte er den Sperrfrist-Hinweis entdeckt, hätte er sich natürlich daran gehalten. Allein schon weil der Inhalt der Mail – auch wenn die Summe nicht zu verachten war – nicht besonders spektakulär klang. Meldungen über Fördergelder trudelten alle paar Tage bei ihm ein, auch in dieser Höhe. Für den „normalen User“ eher nicht so spannend.

Wie viele Leser die Nachricht tatsächlich zu Gesicht bekamen? Nur eine Handvoll, vermutet Grimminger, dessen Portal am Tag zwischen 7000 und 10.000 Besucher zähle, um die Mittagszeit nur „ein paar Hundert“. Die wenigsten dürften Notiz genommen haben von der Meldung über die Museums-Millionen.

Wird er nun angefeindet? „Nein“, sagt Grimminger, auch wenn er den Ärger des Museums, das das Geld für eine umfangreiche Sanierung dringend braucht, nachvollziehen könne. Auch die Stadt Ulm als Träger des Museums verhalte sich trotz seines Fauxpas’ weiterhin „sehr professionell“.

Grimminger hofft, dass das Museum nun bei einer der kommenden Förderrunden zum Zug kommt und sein Fehler dadurch halbwegs wieder ausgebügelt werden kann. Und wenn nicht? Grimminger (halb) scherzhaft: „Dann muss ich dem Museum beim Streichen helfen.“