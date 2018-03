Lindauer Handballjugend zeigt zu Hause ihr Können

Bei der Handballabteilung des TSV Lindau steht an diesem Wochenende die Jugend im Vordergrund. Alle TSV-Juniorenteams spielen entweder am Samstag, 3. März, oder am Sonntag, 4. März, vor heimischer Kulisse, wie der Verein ankündigt. Die aktiven TSV-Handballerinnen in der Kreisliga bleiben spielfrei, die Herren reisen am Samstag zu ihrem wichtigen Spiel nach Vogt.

Die männliche C-Jugend eröffnet um 11.30 Uhr das Heimspielwochenende gegen die Mannschaft aus Feldkirch. Auch wenn die Jungs um TSV-Trainer Thomas Brombeis als Tabellenzweiter direkter Verfolger der Feldkirchner sind, so sprechen die fünf Punkte Rückstand eine deutliche Sprache. Nichtsdestotrotz werden die Lindauer all ihr Können aufbieten, um die Gäste zu ärgern.

Für die Spielerinnen der weiblichen B-Jugend steht ein richtig hartes Wochenende an. Gleich dreimal müssen sich die Mädchen in dieser Woche ihre Handballschuhe schnüren. Vergangenen Dienstag unterlagen sie im Nachholspiel nach einer ernüchternden Leistung den ebenfalls schwach spielenden Ailingerinnen mit 14:18. Am Samstag um 13.30 Uhr empfangen die Lindauerinnen um Trainergespann Selina Haack/Jessica Mayer die Mädchen aus Hohenems. Und am Sonntag um 11.30 Uhr gastiert die B-Jugend aus Vogt am Bodensee. Die jungen Lindauerinnen sind auf jeden Fall körperlich in der Lage, dieser extremen Belastung standzuhalten. Ob sie in jedem Spiel volle 100 Prozent für den Sieg geben können, bleibt allerdings abzuwarten.

Am Sonntag dürfen ab 10 Uhr noch die Mädchen der weiblichen C-Jugend gegen Leutkirch antreten. Wenn alle Spielerinnen fit und ausgeschlafen sind, darf man auf einen Sieg der Heimmannschaft hoffen. Das Heimspielwochenende beschließen die Jungs der männlichen A-Jugend in ihrer Partie gegen die TSB Ravensburg. Wenn die Spieler ums TSV-Trainerduo Robert Broszio/Sebastian Lorenz nicht weiter im Tabellenkeller verweilen wollen, sollte endlich wieder ein Sieg her. Keine leichte Aufgabe angesichts der Gäste, die mit neun Punkten im Tabellenmittelfeld zu Hause sind. Anpfiff ist um 13.15 Uhr. Auch hier wie bei allen anderen Jugendspielen, würde man sich über lautstarke Unterstützung von der Tribüne sehr freuen.

Am Samstag um 20 Uhr wird in der Handball-Bezirksklasse die Partie der TSV-Herren I gegen Vogt angepfiffen. Wiederum ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf, da der direkte Mitkonkurrent aus Ulm-Wieblingen gegen genau diesen Gegner kürzlich punkten konnte und die Lindauer jetzt nachziehen müssen, wollen sie den Anschluss nicht verlieren. Obwohl der in der Vorwoche noch verletzte Daniel Wagner (Weisheitszähne) wieder aktiv mit ins Spielgeschehen eingreifen kann, wird es keine einfache Aufgabe für das Team um TSV-Spielertrainer Norbert Knechtl. Die derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz rangierende Vogter Mannschaft ist vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung aus und möchte keine weiteren Punkte an eine Mannschaft im unteren Tabellenfeld abgeben. Die Lindauer hingegen wollen ihre Siegesserie fortsetzen, was hinsichtlich der letzten zwei Spieltage durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Man muss sich also nicht vor den Gastgebern verstecken und kann, wenn man konzentriert spielt, die Punkte mit nach Lindau nehmen.