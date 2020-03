Lindauer Handballer wollen Wiedergutmachung

Auf die Handball-Herren des TSV Lindau wartet am Samstag eine vermeintlich leichte Aufgabe. Der Tabellenvorletzte SC Vöhringen II ist um 19.30 Uhr zu Gast in der Aeschacher Dreifachturnhalle. Doch die Handballer sind gewarnt, denn das Hinspiel ging 25:28 verloren. Die Lindauer Damen treffen in der Kreisliga B auf die zweite Mannschaft des TSB Ravensburg.

Für die TSV-Herren ist gleich doppelte Wiedergutmachung angesagt. Lindau verlor vergangene Woche beim TS Dornbirn mit 21:26 und will außerdem Revanche für die Hinspiel-Niederlage in Vöhringen. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, sagte Kapitän Robert Broszio nach dem Abschlusstraining am Donnerstag. „Wir kennen den Gegner und haben in der vergangenen Woche an unseren Schwachstellen gearbeitet.“ In der Hinrunde musste sich Lindau den Vöhringern nach einem harten Kampf mit 25:28 geschlagen geben. Zudem will der TSV seine weiße Weste bewahren, denn zu Hause sind die Lindauer noch ungeschlagen.

Nach der langen Faschingspause greifen auch die Damen des TSV Lindau wieder ins Spielgeschehen ein. Für sie geht es am Samstag um 16.20 Uhr in der Kreisliga B zum TSB Ravensburg II. Um den Anschluss zur Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen, sind zwei Punkte Pflicht. Aktuell steht Lindau auf dem zweiten Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bregenz. Allerdings haben die TSV-Damen auch ein Spiel weniger absolviert. Mit einem Sieg könnten die Lindauerinnen also mit dem Spitzenreiter gleichziehen. „Meine Mädels sind auf die Begegnung bestens vorbereitet und werden nichts anbrennen lassen“, sagte Trainer Sebastian Lorenz vor der Partie. „Wir wollen von Beginn an das Tempo hochhalten und die Ravensburgerinnen unter Druck setzen.“

Auch die Jugendmannschaften des TSV sind am Samstag aktiv. Die B-Junioren treten um 10 Uhr in Friedrichshafen an. Um 12.30 Uhr spielen die weibliche B-Jugend in Laichingen und die männliche C-Jugend in Laupheim. Für die D-Jugend geht es um 17.30 Uhr nach Lindenberg.