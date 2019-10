Lindauer Handballer vor ihrem schwersten Spiel

In ganz Deutschland wird am heutigen Samstag der „Tag des Handballs“ gefeiert. Auch in Lindau wird einiges an Handballsport geboten. Gleich drei Teams des TSV Lindau spielen am Samstag in der Aeschacher Dreifachturnhalle. Die weibliche B- (14.15 Uhr) und die männliche C-Jugend (15.45 Uhr) empfangen Leutkirch, die Herren den Tabellennachbarn aus Dornbirn. Die Damen haben spielfrei und bestreiten ihre nächste Partie am 16. November zu Hause gegen Hard.

„Das wird unser bislang schwerstes Spiel“, sagt Lindaus Kapitän Broszio vor dem Duell der Herrenmannschaft gegen Dornbirn und schildert damit ziemlich exakt die Ausgangslage. Auch wenn die Inselstädter die letzten drei Spiele gewonnen haben und mit ordentlich Selbstvertrauen in die Begegnung gehen, wird die Partie kein Selbstläufer. Da mit Norbert Knechtl und Daniel Wagner gleich zwei Stammspieler aus privaten Gründen verhindert sind, muss sich das Team sowohl im Angriff, als auch in der Defensive umstellen. Darüber hinaus ist die Mannschaft aus Dornbirn nicht zu unterschätzen, wie der TSV in seinem Vorbericht schreibt. Auch wenn die Gastgeber einen kleinen Heimvorteil haben, da die Dornbirner gewohnt sind zu harzen, dies in der Lindauer Turnhalle allerdings untersagt ist, müssen die Spieler mit höchster Konzentration und Engagement in das Spiel gehen. Technische Fehler in der Offensive gilt es zu vermeiden, da die Vorarlberger diese mit schnellen Gegenangriffen bestrafen.

Darüber hinaus müssen die sich selbst trainierenden Lindauer auf eine stabil stehende 6:0-Abwehrformation einschwören. So wollen sie Würfe vom Kreis und von der Außenposition verhindern und die Gäste zwingen, aus dem Rückraum abzuschließen. Sie hoffen, Fehlwürfe zu erzwingen, die sie wiederum in Kontertore verwandeln möchten. „Die Jungs sind heiß darauf, vor heimischem Publikum um die zwei Punkte zu kämpfen und freuen sich schon auf das Spiel“, sagt Broszio. „Wir bedanken uns für die super Unterstützung, die uns von der Tribüne bislang entgegen kam und hoffen, unsere Zuschauer mit zwei Punkten zu belohnen.“ Anpfiff ist um 19.30 Uhr.