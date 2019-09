Lindauer Handballer verlieren in Vogt

Die Handballer des TSV Lindau haben ihr erstes Saisonspiel in der Bezirksklasse ohne Trainer bestritten. In Vogt unterlagen sie mit 28:33.

Die Partie startete einer Pressemitteilung zufolge sehr ausgeglichen. Zu Beginn spielten die Gäste im Angriff, unter Regie Jörg Lützelbergers, sehr konzentriert bis zur klaren Torchance durch, die zunächst von dem sehr gut aufgelegten Lindauer Kreisläufer Simon Wiedrich treffsicher verwandelt wurde. Doch die Vogter ließen sich von dem selbstbewussten Auftreten der Lindauer nicht verunsichern, heißt es in einer Pressemitteilung des TSV. Beim Zwischenstand von 12:14 in der 23. Minute begann das Angriffsspiel wegen der beschränkten Wechselmöglichkeiten auf den Rückraumpositionen zu bröckeln.

Unkonzentriertheit im Passspiel

Aufgrund der Ballverluste durch Unkonzentriertheit im Passspiel, Fehlwürfen und dem Einbrechen der Rückzugsbewegung nach den besagten Fehlern, zogen die Gastgeber über schnell herausgespielte Konter Profit aus dieser Lindauer Schwächephase und gingen bis zur Halbzeit mit 16:14 in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff schockten die Unparteiischen alle angereisten Lindauer, da sie Norbert Knechtel bei der zweiten gegen ihn gerichteten Zeitstrafe direkt disqualifizieren wollten. Nach Rücksprache mit dem Kampfgericht wurde die gegebene rote Karte allerdings aufgehoben.

Nach dieser kurzen emotionsgeladenen Unterbrechung hielten die Herren aus Lindau trotz Unterzahl dagegen. Doch sie hatten Pech. Kapitän Robert Broszio traf gefühlt öfter das Aluminium, als in allen Spielen der vergangenen Saison zusammen, heißt es in der Mitteilung weiter. In der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit konnte die couragierte Abwehrleistung diese Fehlwürfe noch kompensieren, doch dann ließen merklich die Kräfte nach. Wie schon in der ersten Halbzeit liefen die Lindauer Männer nach Ballverlusten nicht mehr schnell genug in die Abwehr zurück, wodurch die Vogter über schnelle Tempogegenstöße ihrer Flügelmänner zu einfachen Toren gelangten.

Positive Bilanz trotz Niederlage

Auch eine doppelte Unterzahl der Gastgeber konnten die Inselstädter nicht nutzen, um den Vogter Sieg noch einmal ernsthaft zu gefährden, da sie sich noch einmal durch eine unnötige Zwei-Minuten-Strafe wegen Meckerns nach der Disqualifikation Norbert Knechtels selbst dezimierten.

Trotz der Niederlage zogen die Spieler eine positive Bilanz, da zum einen Sebastian Lorenz, der eigentlich seine aktive Karriere für beendet erklärte hatte, wieder zur Mannschaft stieß und zum anderen das Team trotz der Verletzungssituation, abgesehen von der Wurfquote, eine relativ solide Leistung zeigte.