Lindauer Handballer unterliegen dem SC Vöhringen 2 nach hartem Kampf

Der TSV Lindau ist am Wochenende auswärts dem stark spielenden SC Vöhringen nach einer hart umkämpften Partie mit 28:25 (15:11) unterlegen und bekleidet nun mit 8:4 Punkten den fünften Tabellenplatz der Bezirksklasse. Kapitän Robert Broszio findet trotzdem einen Grund das Team zu loben. „Wir haben uns immer wieder stark zurückgekämpft und bis zum Ende Moral bewiesen. Das werden wir mit in unser nächstes Heimspiel nehmen“, so Broszio.

Die Inselstädter legten in Vöhringen einen klassischen Fehlstart hin und lagen so schon in der siebten Minute mit 5:1 im Hintertreffen. Aufgrund technischer Fehler vertändelten sie viele Bälle im Angriff, die die Vöhringer ihrerseits in Treffer umwandelten. Doch die Gäste gaben sich noch lange nicht geschlagen. Obwohl Routinier Lützelberger in der elften Minute bei dem einzigen für Lindau gegebenen Siebenmeter am gut aufgelegten Keeper der Gastgeber scheiterte, kämpfte sich die trainerlose Truppe bis zur 17. Minute wieder auf ein Tor (7:6) heran. Daraufhin legten die Gastgeber eine Schippe drauf und erzielten drei Tore in Folge. Auch die Auszeit der Inselstädter änderte nichts daran, dass sich die Vöhringer immer weiter absetzten. So stand es in der 25. Minute 15:8. Doch nun fassten sich die Lindauer wiederum ein Herz und kämpften sich bis zur Halbzeit auf den 15:11-Pausenstand heran.

Sechs Strafwürfe, vier Zeitstrafen

In der Halbzeitpause einigte man sich in der Kabine darauf, die Abwehrarbeit zu steigern und im Angriff konsequenter abzuschließen. Dies gelang. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff hatten sie den Rückstand aufgeholt und waren drauf und dran den Ausgleich zu erzielen. Doch dann kommt es anders: Insgesamt sechs Strafwürfe und vier Zeitstrafen mussten die Inselstädter hinnehmen, während die Gastgeber nur eine Hinausstellung und einen Siebenmeter verschmerzen mussten. So gelang es den Vöhringern immer wieder sich mit einem oder mehreren Toren abzusetzen. Aber die Handballfreunde vom Bodensee wollten sich nicht geschlagen geben und kamen immer wieder auf einen Treffer heran und hatten sogar mehrmals die Chance zum Ausgleich. Doch obwohl ihnen Thomas Brombeis im Tor immer wieder durch glänzende Paraden diese Möglichkeiten verschaffte, brachten die Inselstädter den Ball nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Dies und der Umstand, dass man gegen die obengenannten Schiedsrichterentscheidungen machtlos war, zermürbte die Truppe um Kapitän Robert Broszio zusehends und so unterlagen die Lindauer Handballer in einem bis zum Schlusspfiff spannenden Spiel mit 28:25.

Am kommenden Samstag gastiert der Relegationsgegner aus Hard in der Auschacher Dreifachturnhalle. Anpfiff ist um 20 Uhr.