Lindauer Handballer siegen klar

Die Handballer des TSV Lindau haben einen ungefährdeten Sieg in der Bezirksklasse gegen die SG UIm-Wiblingen gefeiert. Die Frauenmannschaft dagegen musste lange gegen einen Niederlage ankämpfen, bevor Matchwinnerin Camille Bourgeuois mit drei Treffern doch noch für den Ausgleich sorgte.

Herren: TSV Lindau – SG Ulm-Wiblingen 31:20 (17:11) – Nach den doch recht durchwachsenen Leistungen zu Beginn der Saison wollten die Mannen von Trainer Andreas Weidmann dieses Wochenende zeigen, zu welcher Leistung man eigentlich imstande ist. Und siehe da, Lindau startete fulminant in die Partie. Im Minutentakt fielen die Tore und nach sieben Minuten stand es bereits 7:0. Doch eine Auszeit der Ulmer ließ die Gäste nun endlich aufwachen und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Während auf Lindauer Seite die jungen Wilden kämpften, standen auf Ulmer Seite die Männer mit viel Erfahrung auf dem Feld. So kam es bis zum Halbzeitpfiff zum offenen Schlagabtausch. Beim Stand von 17:11 wurden die Seiten gewechselt. Trainer Weidmann forderte in der Kabine: Spielt den Ball mehr und setzt eure Mitspieler ein. Die Lindauer versuchten dies, doch zu Beginn der zweiten Hälfte konnte Ulm den Spielfluss immer wieder unterbrechen und zum Konter ansetzen. Doch Thomas Brombeis und Stefan Weiher überzeugten im Lindauer Gehäuse und hielten den Abstand konstant.

Klarer Sieg

Mit längerer Dauer des Spiels gelang es der Heimmannschaft immer mehr, das Spiel in die Hand zu nehmen. So konnte am Ende ein ungefährdeter 31:20-Sieg bejubelt werden. Für Lindau spielten: Stefan Weiher, Elias Bräu 1, Daniel Wagner 4, Jakob Hellmuth, Alexander Haller 3, Norbert Knechtel 4, Sebastian Lorenz 1, Jeremias Delgado 2, Thomas Brombeis, Leon Jäger 2, Philipp Poppe 1 und Robert Broszio 13.

Frauen: TSV Lindau – SG Argental 2 23:23 (12:13) – Die Damen des TSV trafen auf die zweite Mannschaft der SG Argental. Und wie man es im Vorfeld erwartet hatte, es wurde die schwere und spannende Partie zwischen zwei gleich starken Mannschaften. Beide Teams begannen äußerst verhalten. Die Deckungen standen gut und im Angriff gab es so gut wie kein Durchkommen. So stand es nach einer Viertelstunde dann auch 4:4. Jetzt wurden die Lindauer allerdings unkonzentrierter und Argental konnte den Ball schnell und sicher spielen und auf 5:9 davonziehen. Doch Lindau kämpfte sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wieder in die Partie zurück. Zur Pause konnte der Rückstand auf 12:13 verkürzt werden. Nach der Halbzeit das gleiche Bild. Beide Mannschaften waren bis zum 17:17 ebenbürtig. Jetzt zog Argental erneut an und Lindau geriet mit 18:22 ins Hintertreffen. Doch die Moral in der Mannschaft stimmte an diesem Nachmittag. Es wurde um jeden Ball gekämpft und so stand es zwei Minuten vor Schluss 20:23. Den Höhepunkt setzte Camille Bourgeouis, die mit einem Hattrick Sekunden vor Ende der Partie den viel umjubelten Ausgleichstreffer landen konnte. Mit 23:23 fand diese Partie ein gerechtes Ergebnis. Für Lindau spielten: Christine Leyh 5, Berta Caeiro 1, Marion Leibrecht 2, Cinzia Priebe 2, Camille Bourgeois 8, Laura Heuchert, Angela Flax, Annelie Schäfler 1, Celine Trojan, Janice Trojan, Valentina Kern, Dagmar Brombeis, Theresa Berschl 3 und Jette Kubitz 1.

Jugend mit zwei Siegen

Jugend, Weiblich C: Bad Saulgau – TSV Lindau 14:23 – Das Spiel in Bad Saulgau wurde vom Lindauer Nachwuchs bestimmt. Bereits nach zehn Minuten führten die Gäste vom See mit 1:8. Diesen Vorsprung hielt die junge Mannschaft und am Ende konnten zwei Punkte auswärts gefeiert werden.

Weiblich A: TSV Lindau – JSG Bodensee 26:8 – Ohne drei Stammspielerinnen mussten die Lindauerinnen in die Begegnung gegen die JSG Bodensee gehen. So begann man das Spiel auch leicht nervös, doch bereits nach wenigen Minuten war klar, dass dieses Spiel nur einen Gewinner haben wird, nämlich die Mannschaft des TSV.

Männlich A: TSV Lindau – Bad Waldsee 30:36 – Lange konnte man aus Lindauer Sicht das Spiel offenhalten. Mit viel Herz und Mut spielten die Jungs von Jose Delgado. Doch am Ende reichten die Kräfte nicht, um den körperlich doch im Schnitt um zwei Jahre älteren Jungs Paroli zu bieten. Allerdings fiel das Ergebnis leider deutlicher aus, als eigentlich nötig gewesen wäre.

Männlich C: TSV Lindau – TSG Leutkirch 17:27 – Die Jungs finden immer besser zusammen, doch an diesem Wochenende mussten die Trainer Brombeis und Wagner gleich auf mehrere Stammspieler verzichten. Doch die Jungs spielten beherzt und versuchten, das in den letzten Wochen Gelernte umzusetzen. Leider reichte es nicht zu einem Sieg, aber die Mannschaft wächst immer weiter zusammen.