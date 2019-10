Lindauer Handballer empfangen Leutkirch

Nach dem Auswärtssieg gegen Burlafingen treten die Herren ihr nächstes Ligaspiel schon am Donnerstag um 20 Uhr in eigener Halle an. Gegner sind die direkten Tabellennachbarn aus Leutkirch, die einen Punkt, aber auch ein Spiel mehr haben als die Inselstädter.

Die Leutkircher, die nach ihrem Unentschieden in Vogt und der Niederlage gegen Weingarten gerade ein kleines Tief durchmachen, möchten dieses gerne in der Aeschacher Dreifachturnhalle beenden. Da dürften die Jungs um Kapitän Robert Broszio einiges dagegen haben. Mit zwei Siegen im Rücken ist die Zuversicht groß, dass den Gästen die Punkte für das ausgeschriebene Saisonziel Klassenerhalt abgenommen werden können.

Dazu müssen die Lindauer aber konzentriert und motiviert an die Partie herangehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die konterstarke TSG verzeiht keinerlei Fehler, weder im Angriffsspiel noch bei der Defensivarbeit, wobei sich die Gastgeber über letzteres weniger Gedanken machen müssen. Die Abwehr steht in letzter Zeit sehr gut und so konzentrierten sich die Spieler auf die weitere Verbesserung ihrer Offensive.