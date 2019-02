Lindauer Hürdenläufer holt sich im Eiskanal den WM-Titel

Würde Dieter Gebhard auf einer einsamen Insel wohnen, dann hätte er sein Jubiläum vermutlich verschwitzt. In seiner Heimatstadt ist das aber unmöglich. Schon vor einigen Tagen sind die ersten Gratulanten in sein Nähmaschinengeschäft gekommen, um „ihrem“ Dieter auf die Schulter zu klopfen. Seine Mitstreiter Stefan Gaisreiter, Heinz Busche und Hans Wagner werden ihn sicher auch noch anrufen und ihn an ihren gemeinsamen großen Coup vor 40 Jahren erinnern – als sie am 25. Februar 1979 Weltmeister im Viererbob geworden sind.

„Ich denke schon noch ab und zu daran“, sagt der heute 67-Jährige. Kein Wunder, den Nervenkitzel im Eiskanal am Königssee hätte auch Hollywood nicht besser inszenieren können. Nach drei Durchgängen liegen die führenden Teams so nah beieinander, dass erst die letzte Fahrt die Entscheidung bringen wird. Als der deutsche Viererbob mit dem Lindauer Anschieber an die Reihe kommt, fängt es zu schneien an. Trotzdem finden sie die Idealbahn, rasen mit 130 Stundenkilometer dem Ziel entgegen. Am Ende haben sie nach vier Durchgängen gerade mal ein Hundertstel Vorsprung, ein Wimpernschlag. „Bei Tempo 120/130 sind das 24 Zentimeter“, weiß Dieter Gebhard heute. Der DDR-Bob kommt auf Platz zwei.

Im Ziel ist der Jubel grenzenlos. Im Publikum ist auch ein kleiner Lindauer Fanclub, der sich nach dem Fasnachtsball in der Jahnturnhalle spontan auf den Weg zum Königssee gemacht hatte. Darunter war natürlich auch Dieters Moni, seine spätere Frau. Was nach der Siegerehrung genau passierte, daran erinnern sich die beiden im Detail nicht mehr. Fest steht nur: „Wir haben wahnsinnig gefeiert.“

Natürlich feierte auch Lindau seinen erfolgreichen Sportler. „Der Empfang war gigantisch“, erinnert sich Gebhard. Am Schönbühl erwarteten ihn drei Tage später eine städtische Delegation um Oberbürgermeister Josef Steurer und ein nagelneues rotes Mercedes-Cabriolet 280 SE. Es fuhr den frisch gebackenen Weltmeister nach dem Triumph durch seine Heimatstadt. „Überall sind Leute gestanden“, erinnert er sich. Immer wenn der Weltmeister seinen Riesenpokal in die Luft streckte, brach Jubel aus. Das Cabrio musste sich durch ein dichtes Menschenspalier den Weg vor das Alte Rathaus bahnen. „Auf dem Bismarckplatz sah es fast wie am Kinderfest aus“, schrieb die LZ damals. Rund 2000 Lindauer wollten Zeuge der Ehrung werden, die Steurer auf der Rathaustreppe vornahm: Er überreichte Gebhard die Goldene Stadtmedaille. „Wir sind stolz auf diesen Sohn unserer Stadt“, sagte der Oberbürgermeister vor 40 Jahren.

Olympische Spiele hatGebhard viermal verpasst

Dabei ist Dieter Gebhard nur über Umwegen zum Bobfahren gekommen. Denn seine Nummer eins war immer die Leichtathletik, für die Trainer Peter Schwab beim TSV Lindau schon früh sein Talent entdeckt hatte. Als Gebhard wegen seines Studiums zu Salamander Kornwestheim wechselte, sammelte er Pokale und Medaillen: Er war 14-mal Deutscher Meister, gewann mit seinem neuen Verein die 100-Meter-Staffel, die 110-Meter-Hürden, die 60- und 50-Meter-Hürden, die 50 Meter. Sein persönlicher Höhepunkt: die Europameisterschaften im Hürdensprint in Prag über 110 Meter, auch wenn er „nur“ Achter wurde. Denn er war mit 13,69 Sekunden der beste Westeuropäer. „Da bin ich schon noch sehr stolz drauf“, sagt Gebhard, der weiß, dass damals dopingmäßig „auch im Westen viel gelaufen“ sei. Auch seine Bestzeit über 100 Meter war mit 10,34 für die damalige Zeit eine Hausmarke.

Seine Schnelligkeit war es, die Gebhard auch für den Bobsport interessant machte. „Die haben laufend Leute gesucht“, erinnert er sich. 1976, als es sportlich nicht so lief, habe er sich gesagt, „ich probier’ es“. Zunächst heuerte er bei Bobpilot Peter Hell an, um dessen Vierer die nötige Startgeschwindigkeit zu geben. Das Quartett wurde auf Anhieb Deutscher Meister. Doch bald schon wechselte Gebhard zu Stefan Gaisreiter, dem damaligen Bob-Aushängeschild. „Ich war mit meinen 85 Kilogramm zwar nicht der Stärkste, aber mit Abstand der Schnellste“, sagt Gebhard.

Auf der Aschenbahn oder im Eiskanal: So erfolgreich Dieter Gebhard auch war – er und die Olympischen Spiele, das sollte einfach nicht sein. „Ich habe vier Olympiaden verpasst“, stellt er nüchtern fest. Der Trainingsrückstand aufgrund der Grundausbildung bei der Bundeswehr und ein Sturz in der Olympia-Qualifikation bedeuteten das Aus für die Spiele in München, 1976 verletzte er sich im Trainingslager und Montreal war passé, 1980 kam der Moskauboykott. Und vor den Winterspielen in Lake Placid bremste ihn ein schwerer Unfall in St. Moritz aus: Als sein Bob in der letzten Kurve umkippte, riss es dem Piloten Stefan Gaisreiter den Helm weg, der dadurch schwere Verletzungen am Hals erlitt. „Der DDR-Arzt hat Stefan das Leben gerettet“, ist sich Dieter Gebhard sicher. Er selbst verletzte sich am Knie. Dass er als Ehrengast des Bobverbandes in Lake Placid dabei war, war nur ein kleiner Trost für den Sportler. Verbittert ist er aber nicht: „Im Sport gleicht es sich immer wieder aus, mal gewinnst du eine WM mit einem Hundertstel Vorsprung, dann hast du wieder Pech.“

Für ihn war nach diesem Unfall Schluss mit dem Bobfahren. 1982 übernahm Dieter Gebhard den Nähmaschinenladen seines Vaters in der Grub, den er noch heute betreibt. Die zehn Jahre Leistungssport will er dennoch nicht missen. Weil er im Team immer viel Spaß hatte und viel in der Welt herumkam. „Wer war schon damals mit 19 Jahren im Trainingslager in Kalifornien oder kam in Ostblockstaaten?“

Nach dem schweren Unfall mager nicht mehr in den Bob steigen

Als sich sein Sohn zum 30. Geburtstag eine Bobfahrt gewünscht hatte, war ihm das „nicht so recht“. Dieter Gebhard hat in Innsbruck nur zugeschaut. „Eine Achterbahn am Oktoberfest schaff ich auch mit zwei Bier noch. Aber ich bin jetzt zu rational und denke, was passieren kann.“ Auf die faule Haut legt sich der 67-Jährige aber nicht. Er hält sich jetzt mit seinem Tourenrad fit, sei aber „mit Geduld und Demut“ unterwegs, wie er lachend sagt.

Wo seine Goldmedaille ist, weiß er nicht. Da müsste er erst mal suchen. Und auch die Urkunde, die er bei der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes 1980 vom damaligen Innenminister bekommen hatte, findet er gerade nicht. Aber es kommen hin und wieder immer noch Autogrammanfragen, die er gerne erfüllt. Und auf E-Bay sind immer noch handsignierte Autogrammkarten von ihm zu haben. „Ich freue mich, wenn ich in Erinnerungen schwelgen kann“, sagt Dieter Gebhard. Am 25. Februar, 40 Jahre nach dem Titelgewinn, hat er allen Grund dazu.