Lindauer Gymnasiasten sind Wertebotschafter

Schülerinnen und Schüler aus den bayerischen Regierungsbezirken Schwaben, Niederbayern und Oberfranken haben vom 31. Januar bis 4. Februar an der Intitiave „Werte machen Schule“ teilgenommen. Das Know-How für diese Aufgabe haben sich 27 Schülerinnen und Schüler aus ganz Schwaben, darunter waren auch Teilnehmer des Bodensee-Gymnasiums Lindau, in ihrer virtuellen Ausbildungswoche erarbeitet. Das berichtet das Bayerische Staatsministerium in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen der Initiative „Werte machen Schule“ werden seit dem Schuljahr 2018/2019 Schülerinnen und Schüler in allen bayerischen Regierungsbezirken zu Wertebotschafterinnen und ‑botschaftern ausgebildet. Die jugendlichen Wertebotschafterinnen und -botschafter leisten mit ihren Ideen und Initiativen einen wichtigen Beitrag für ein respektvolles und verantwortungsvolles Miteinander, indem sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Impulse für eine von gegenseitigem Respekt geleitete Kommunikation geben, Werte-AGs gründen und Aktionen oder Projekttage zum Thema Werte initiieren. So leisten sie Wertebildung auf Augenhöhe.