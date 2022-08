Lindauer Grenzpolizisten schnappen Fahrraddieb zweimal auf frischer Tat

Am späten Donnerstagabend beobachteten Schleierfahnder der Grenzpolizei Lindau haben am späten Donnerstagabend beobachtet, wie ein junger Mann im Bereich des Fahrradabstellplatzes vor dem Bahnhof Lindau-Insel herumschlich und immer wieder an verschiedene Fahrräder herantrat. Plötzlich nahm der Mann ein unversperrtes Fahrrad aus dem Bügelhalter und fuhr davon, teilt die Lindauer Polizei mit. Die Beamten konnten den Fahrraddieb aber bereits nach kurzer Verfolgung stoppen. Der 20-Jährige bestritt bis zum Schluss, das Fahrrad gestohlen zu haben oder mit diesem gefahren zu sein.

Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten eine weitere Person im Bereich des Fahrradabstellplatzes. Der 25-jährige Mann erklärte den Schleierfahndern, dass er auf der Suche nach seinem Fahrrad sei und gerade dabei war, die Polizei zu verständigen. Nach einer Überprüfung händigten die Beamten das zuvor gestohlene Fahrrad an den rechtmäßigen Eigentümer wieder aus.

Wenige Stunden später, kurz vor 1.30 Uhr, kam der 20-Jährige den Schleierfahndern im Bereich des Europaplatzes erneut mit einem Fahrrad entgegen. Diesmal war er auf einem Kinder-BMX unterwegs, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Nachdem er widersprüchliche Angaben zur Aneignung des Fahrrades machte, wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Den 20-jährigen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Diebstahls. Die Eigentümerfeststellung des BMX ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.