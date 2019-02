Lindauer gründen Frauensalon: Projekt versteht sich als Netzwerk, das mehr gleichberechtigte Teilhabe von Frauen zum Ziel hat

„Wir wollen jetzt kein Matriachat aufbauen.“ Susanne Reichenbach lacht. Sie hat aber durchaus ein großes Ziel vor Augen: Frauen sollen im öffentlichen Leben, im Alltag einfach mehr Anteil haben. „Keine Quotenfrauen“ sein, sondern ganz selbstverständlich mehr gehört werden, mehr mitreden dürfen. Eine solche Entwicklung anzustoßen, das hat sich der Lindauer Frauensalon vorgenommen. Gespräche, Seminare oder auch schlicht Kunst sollen den Weg dafür bereiten. Die Gründerinnen setzen dabei auf viel Netzwerkarbeit.

Der Frauentag im vergangenen Jahr hatte unter dem Motto der internationalen „#me too“-Debatte gestanden. Einige der Organisatorinnen haben sich auch nach dem 8. März immer wieder privat getroffen, wie Inge-Marga Pietrzak im Gespräch mit der LZ erzählt. Man habe sich über den Alltag der Frauen im Kreis Lindau unterhalten, immer wieder diskutiert, warum Frauen in vielen Bereichen wie etwa der Kommunalpolitik so wenig vertreten sind.

An einem dieser Abende hatte Susanne Reichenbach spontan diese Idee: „Wir gründen einen Frauensalon.“ Einen überparteilichen Kreis von Frauen, die eben dieses „Unterrepräsentiertsein“ ihresgleichen verbessern wollen. „Wir wollen gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben erreichen“, stellt Ursula Sauter-Heiler fest, die vom Kreis Lindau zur Gleichstellungsbeauftragten ernannt ist.

Dass diese Teilhabe ein zartes Pflänzchen ist, das sorgsam gepflegt werden muss, ist dem harten Kern des Frauensalons bewusst. „Immer nur jammern“ ist in Reichenbachs Augen kein Weg dorthin: „Wir müssen einfach auch mal positive Beispiele zeigen, wie Frauen mehr Teilhabe erreichen können.“ Ihre Mitstreiterin Pietrzak sieht beispielsweise die Kunst als ein Mittel. Die Sozialpädagogin malt selbst, denkt an Ausstellungen, hält auch Kabarett und Lesungen über erfolgreiche Frauen für eine Möglichkeit. „Wir wollen Frauen einfach auch mehr Programm bieten“, fügt sie an.

Themen nicht auf Mode und Schönheit reduzieren

Der Lindauer Frauensalon soll aber auch der Ort sein, an dem engagierte Frauen sich selbst vorstellen, ob aus Kultur, Politik oder Wissenschaft. „Wir sind keine Radikal-Feministinnen“, beruhigt Pietrzak. Vielmehr wolle frau die „Weltoffenheit dieser Stadt“ aufnehmen, die diese beispielsweise mit Psychotherapie- und Nobel-Tagungen erlangt habe.

Klar ist für die Gründerinnen des Frauensalons: „Wir gehen nicht in Richtung Soziales.“ Da gebe es in Lindau schon zahlreiche Initiativen, die viel Gutes tun, sind Reichenbach und Pietrzak überzeugt. Sie wollen sich aber auch nicht auf Mode und Schönheit reduzieren lassen, wie sie es in sehr vielen Frauenzeitschriften erleben. Und nicht nur dort: „Eine Analyse des bayerischen Landesfrauenrats zeigt, dass auch Bloggerinnen im Internet fast immer nur dann erfolgreich sind, wenn sie sich mit diesen Themen beschäftigen“, schildert Sauter-Heiler.

Starten mit dem Schritt in die Politik

Vor dem Hintergrund von 100 Jahre Frauenwahlrecht will sich der Frauensalon deshalb als ersten Schwerpunkt der lokalen Politik widmen. Gespräche mit Stadt-, Gemeinde- und Kreisrätinnen sollen anderen Frauen Impulse geben, damit sie selbst den Schritt in die Politik vor ihrer Haustür wagen. Auch aktuelle Stadtentwicklung würden die Mitstreiterinnen des Frauensalons gerne einmal aus weiblicher Sicht betrachtet wissen.

Pietrzak ist überzeugt, dass Frauen durchaus „etwas bewirken können“, weil sie „lösungsorientiert an einem Projekt arbeiten“ – auch und gerade, weil sie manchmal etwas emotionaler handeln als ihre männlichen Kollegen. „Debattenkultur auf sachlicher Ebene“ könnten Frauen durchaus lernen, ist Reichenbach überzeugt. Wichtig sei es jetzt, ein dichtes Netzwerk zu knüpfen, dabei über den Kirchturm hinaus auch beispielsweise über den See zu blicken. Basis für dieses Netzwerk soll eine eigene Internetseite werden, welche die Frauen in nächster Zeit erstellen wollen. Vor allem aber wollen sie den Internationalen Frauentag am 8. März nutzen, um sich und ihr Ziel in die Öffentlichkeit zu bringen.