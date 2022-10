Lindauer Goalie sorgt in DEL für Furore

Leon Doubrawa von den EV Lindau Islanders hat sich eine unverhoffte Chance geboten. Der Förderlizenzspieler durfte zuletzt dreimal bei seinem Stammclub Bietigheim Steelers in der DEL ran und er machte Eindruck. Mit dem 21-Jährigen im Tor gelangen den Steelers die ersten drei Siege.

Er profitierte von den Beschwerden der beiden Stammtorhüter, Cody Brenner und Sami Aittokallio, die zuletzt abwechselnd an Verletzungen laborierten. Vorsichtshalber forderten die Bietigheimer laut Islanders-Mitteilung deshalb ihren dritten Torwart an, der in dieser Saison eigentlich bei den Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd Spielminuten sammeln soll. In den vergangenen Partien hütete Doubrawa nun aber das Tor in der deutschen Beletage – dabei wusste er komplett zu überzeugen. Nach dem Kurzeinsatz gegen die Augsburg Panthers (5:3) war er in den Partien gegen Meister Eisbären Berlin (4:2) und Champions-League-Teilnehmer Straubing Tigers (4:1) vom ersten Bully weg gefragt und katapultierte sich auf Platz zwei in der DEL-Torhüterstatistik. Nur Nationaltorhüter Mathias Niederberger (EHC Red Bull München) rangiert vor der Lindauer Leihgabe aus Bietigheim.

Überragende Werte

„Dieser Sieg gibt mir Motivation“, erklärte Doubrawa nach dem 4:2-Erfolg in Berlin vor exakt 9541 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof. „Es ist schon ein großartiges Gefühl, vor so einer Atmosphäre zu spielen – und dann auch noch zu gewinnen. Das hat mir verdeutlicht, wo ich hin möchte.“ Gegen den Meister ließ Doubrawa nur zwei Tore in Unterzahl zu und parierte mit 92,3 Prozent (24 von 26 Abschlüssen) erstmals über 90 Prozent der Schüsse auf sein Tor. Den Unterschied zwischen erster und dritter Liga beschreibt Doubrawa so: „In der DEL ist alles ein bisschen präziser und schneller. Du hast weniger Zeit, Entscheidungen zu treffen.“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, das Doubrawa in Bietigheim für Aufsehen sorgt. Schon in den Aufstiegs-Play-offs in der Saison 2020/2021 gegen Frankfurt sprang der damals 19-Jährige kurzfristig für das angeschlagene Stammpersonal ein und ermöglichte mit seinen Paraden Bietigheim nach einem 0:2-Rückstand in den Play-offs den Aufstieg in die erste deutsche Eishockeyliga. Die Mannschaft, so analysierte er später erstaunlich abgeklärt, habe ihm viel Druck genommen. Ein Extralob zollte er Fabian Dahlem, damals wie heute Torwarttrainer der Steelers. „Ich arbeite viel mit ihm, er ist ein richtig guter Torwarttrainer“, betonte der 1,88 Meter große Goalie.

In Bietigheim gehört Doubrawa die Zukunft, in der Gegenwart soll er in Lindau Spielpraxis sammeln. Für den EVL kam er in der Oberliga Süd schon bei der frustrierenden 2:6-Auftaktniederlage gegen die Passau Black Hawks zum Einsatz. Und beim EVL ist die Freude schon jetzt groß, den DEL-erprobten Schlussmann wieder im Islanders-Kader begrüßen zu dürfen.