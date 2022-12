Lindauer Frauen-Union

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Pause war es erfreulich, dass sich die Mitglieder der Kreis-Frauen-Union wieder treffen dürfen. Erfreulich war auch, dass der CSU Kreisvorsitzende Bürgermeister Ulrich Pfanner, der den Landrat entschuldigte und Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger die Einladung angenommen haben.

Eine schwierige Zeit haben wir hinter uns, die uns die politische Arbeit mit direktem Kontakt erschwerten, so die Kreisvorsitzende Nadja Krammer-Dinkelbach.

Doch hatten wir keinen politischen Stillstand, so die Kreisvorsitzende. So konnte sie auf die interessante Videokonferenz mit dem Gesundheitsminister Klaus Holetschek hinweisen. Auch auf die neue Homepage die sie erstellt hat, die die Führung und den geschichtlichen Hintergrund mit Frau Sauter-Heiler durch den Lindenhofpark, die Veranstaltungen mit Mechthilde Wittmann, MdB, und Eric Beiswenger, MdL, mit wichtigen Einblicke in die politische Arbeit, sowie die Landesversammlung der Frauen-Union bei der die Lindauer FU 7 Anträge gestellt hat.

Zum Beispiel Anträge wie Erhöhung des Kindergeldes, monatlicher Freibetrag beim Gehalt für die Pflegekräfte, Senkung der Mehrwertsteuer, Mangelberufe geringer zu besteuern, Einzahlung aller Bürger in ihrem Arbeitsleben in die Altersversorgung, u.e.m. Auch ein Ausblick auf die politische Arbeit im kommenden Jahr hat sie vorgetragen.

CSU Kreisvorsitzender Ulrich Pfanner lobte die FU-Kreisvorsitzende für ihr großes Engagement, das sehr vielfältig ist. Sie zeigt, dass junge Frauen, auch mit Familie, sich politisch engagieren können.

Er stellte auch die Kreispolitik vor, wie zum Beispiel die Zukunft des ÖPNV die auf gutem Weg ist. Auch die Problematik von Wohnungsmangel auch für alleinstehende Frauen, die besonders von Altersarmut betroffen sind, hat er im Focus, sowie die Zukunft der Ganztagesgrundschule welche die FU Kreisvorsitzende ebenfalls sehr forciert. Auch Eric Beißwenger, MdL, sieht den Mangel an Wohnraum für ältere Menschen. Altersarmut muss im Blick der Politik bleiben. Die CSU ist eine Partei der kleinen Leute, so der Landtagsabgeordnete.

Die Weihnachtfeier eröffnete Nadja Krammer-Dinkelbach mit einem Dank an die Vorstandschaft mit einem Blumengruß. Auch die anwesenden Mitglieder wurden mit einer Blume begrüßt.

Ein lustiges Wichtelspiel rundete die fröhliche Weihnachtsfeier ab.