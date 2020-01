Lindauer Fischer geben Abgeordnetem Florian Mehring viele Aufgaben mit

19 Muttersäue und 280 Ferkel sind am Mittwoch in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) bei einem Feuer im Stall verendet. Wie gefährlich sind solche Stallbrände für die Tiere? Tierschützer werfen Landwirten vor, zu wenig zum Schutz ihrer Tiere zu tun, Viehhalter wiederum klagen über viel zu hohe Auflagen beim Bau der Ställe. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Brandschutz in Ställen im Überblick.

Wo liegen die Probleme beim Brandschutz von Ställen?