Lindauer Feuerwehr löscht Brand auf Campingplatz

Am vergangenen Freitagabend um 22.15 Uhr ist die Lindauer Feuerwehr in die Fraunhoferstraße zu einem Kleinbrand im Freien gerufen worden. Eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache rückte aus. Auf dem dortigen Campingplatz kam es an einem Elektroverteilerkasten zu einem Schmorbrand. Die Anlage wurde umgehend stromlos geschaltet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Löschmittel wurde zwar bereitgestellt, musste jedoch nach vorliegender Spannungsfreiheit nicht eingesetzt werden. Etwa 30 Minuten später war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten ab. Es war der zweite Brand dieser Art innerhalb einer Woche, teil die Feuerwehr mit.