Lindauer Feuerwehr ist am Wochenende im Dauereinsatz

Kaum zur Ruhe sind die Lindauer Feuerwehrleute am vergangenen Wochenende gekommen. Zum ersten Einsatz musste der Löschzug Hauptwache, gemeinsam mit Polizei, Rettungsdienst und Stadtwerken am Freitag gegen 22.40 Uhr in die Röntgenstraße in Lindau ausrücken, wie die Feuerwehr Lindau berichtet.

Hausbewohner hatten Rauch und Brandgeruch im Gebäude wahrgenommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenaufgang leicht verraucht. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Ein Trupp ging zur Erkundung mit einer Wärmebildkamera in das Haus hinein.

Die Ursache für die Rauchentwicklung konnte erst nach einiger Zeit ermittelt werden. Im Keller hatten die Bewohner einen elektrisch betriebenen Luftentfeuchter eingesetzt. Nachdem die Bewohner Brandgeruch bemerkten, hatten sie das Gerät selbst außer Betrieb genommen, noch bevor größerer Schaden entstand.

Der Luftentfeuchter hatte offenbar aufgrund eines Defektes zu rauchen begonnen. Die Feuerwehrleute brachten ihn ins Freie. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Verletzte gab es nicht. Der Einsatz war nach rund einer Stunde abgeschlossen und die Bewohner konnten zurück in das Gebäude.

Die Leitstelle Allgäu alarmierte am Samstag gegen 13.30 Uhr ein weiteres Mal den Löschzug Hauptwache - diesmal zur Therme in die Eichwaldstraße in Lindau, so die Pressemitteilung der Feuerwehr weiter. In der Kerzensauna hatten die vielen Wachskerzen nicht nur für angenehm flackerndes Licht, sondern auch zur unerwünschten Entstehung von Rauch geführt, der die Brandmeldeanlage auslöste.

Der eingesetzte Angriffstrupp griff laut Bericht kurzerhand zu einem in der Sauna vorgehaltenen Löschhütchen als Kleinstlöschgerät, um die vielen Feuerstellen zu bekämpfen. Nachdem alle Kerzen aus waren, belüfteten die Feuerwehrleute die Sauna mittels Hochdrucklüfter. Der Qualm war nach etwa 30 Minuten komplett abgezogen und die Brandmeldeanlage konnte wieder scharf geschaltet werden.

Während sich die Feuerwehrleute zurück zu den Fahrzeugen begaben, stürzte eine junge Radfahrerin vor den Augen der Einsatzkräfte auf der Eichwaldstraße. Unmittelbar erfolgte die Erstversorgung durch die Feuerwehr. Nach kurzer Zeit konnte die Frau dem angeforderten Rettungsdienst übergeben werden. Während der Erstversorgung kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Eichwaldstraße. Polizei und Rettungsdienst waren bei beiden Einsätzen vor Ort.

Noch während der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft in der Hauptwache ging laut Bericht der Feuerwehr der nächste Alarm ein. Gekenterter Katamaran im Bereich der Rheinmündung, mehrere Personen im Wasser, lautete die Meldung. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Wasserwacht und des THW rückte im Rahmen eines internationalen Seenotalarms gegen zwanzig vor drei am Nachmittag auf den Bodensee aus. Noch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die Personen durch österreichische Kräfte aus dem Wasser gerettet werden.

Der starke Wind führte zu einem zweiten Seenoteinsatz vor Wasserburg, wo jedoch das Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war. Nach etwa einer Stunde kehrten die Einsatzkräfte der Löschgruppe Altstadt und des Löschzugs Hauptwache in die Feuerwehrhäuser zurück.

Auch der Sonntag sollte nicht ohne Einsatz verlaufen. Gegen 22.20 Uhr alarmierte die Leitstelle Allgäu die Löschgruppe Altstadt sowie eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache zum Oberen Schrannenplatz in Lindau, so die Pressemitteilung der Feuerwehr weiter. Eine Anwohnerin hatte durch ein Fenster Feuerschein auf der Insel und Brandgeruch bemerkt und den Notruf abgesetzt. Nach umfassender Kontrolle des betroffenen Bereichs durch die Fahrzeugbesatzungen sowie Rücksprache mit der Anruferin schloss die Feuerwehr ein Brandereignis aus. Der Feuerschein hatte sich als eine Mischung aus tiefhängenden Wolken, Regen und Außenbeleuchtung entpuppt.

Zum Start der neuen Woche war die Feuerwehr erneut gefordert. Um kurz vor 9 Uhr am Montagmorgen musste der Löschzug Hauptwache laut Feuerwehrbericht in die Reutiner Straße in Lindau ausrücken. In einem Alten- und Pflegeheim hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nachdem ein Trupp das Heim erkundet hatte, gab die Feuerwehr rasch Entwarnung. Wasserdampf in einem Hauswirtschaftstraum hatte den Alarm ausgelöst. Nach rund zwanzig Minuten war der Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst beendet.