Lindauer Feuerwehr hat viel Arbeit

Am Donnerstag musste die Lindauer Feuerwehr nach eigenen Angaben zu drei Einsätzen ausrücken. Um 12.31 Uhr wurde die Feuerwehr in die Fraunhoferstraße zu einem Kleinbrand im Freien gerufen. Der Löschzug Hauptwache rückte aus. Auf dem dortigen Campingplatz kam es an einem Elektroverteilerkasten zu einem Schmorbrand. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Anlage umgehend stromlos geschalten. Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Verteilerkasten abgelöscht und anschließend mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Etwa dreißig Minuten später war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten ab. Es war bereits der dritte Brand dieser Art auf dem Gelände. Gegen halb sechs war erneut der Löschzug Hauptwache gefordert. Im Wannental musste aufgrund eines medizinischen Notfalls der Rettungsdienst unterstützt werden. Ein Patient musste mit der Drehleiter schonend aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in Hanglage zum Rettungswagen verbracht werden. Nach etwa 30 Minuten konnte der Patient ebenerdig dem Rettungsdienst übergeben werden und die Feuerwehr wieder abrücken. Um kurz nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr in den Stadtteil Schachen gerufen. Der Rettungsdienst forderte zur Tragehilfe an. Ein Patient musste über die Treppe zum Rettungswagen transportiert werden. Nach gut einer viertel Stunde war der Einsatz beendet und die Kräfte des Löschzugs West konnten die Nachtruhe antreten.

Auch am Mittwochabend um kurz nach 22 Uhr war die Hilfe der Feuerwehr gefordert. Für eine dringende Verlegung vom Krankenhaus Lindau befand sich ein Rettungshubschrauber auf dem Anflug. Für den sicheren An- und Abflug musste der Landeplatz am Krankenhaus ausgeleuchtet und abgesichert werden. Etwa eine Stunde dauerte der Einsatz für den Löschzug West.