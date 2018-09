Lindauer feiern Weinfest vor altem Reutiner Rathaus

Überraschendes Geständnis im Brandstifterprozess: Der 40-jährige Angeklagte hat am Montag beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Ravensburg erstmals gestanden, am 10. März dieses Jahres zunächst die Kirche Sankt Martin in Schlier und dann Sankt Jodok in Ravensburg angezündet zu haben.

Während das Feuer in Schlier von alleine ausging, entstand in Ravensburg ein Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro. Der Mann, der nach eigenen Angaben zuvor eine ganze Flasche Schnaps getrunken hatte, gab an, er habe keine großen Feuer legen ...