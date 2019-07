Lindauer feiern und essen mit Religionsvertretern

Lindauer, Gäste und Menschen aus der Umgebung bekommen die einmalige Möglichkeit, mit Religionsvertretern aus aller Welt zu essen und zu feiern. Als Zeichen der Gastfreundschaft sollte jeder Teilnehmer etwas mitbringen.

Anlässlich der Tagung von Religions for Peace in der Inselhalle, zu der 900 Delegierte aller Weltreligionen nach Lindau kommen, wird es eine interreligiöse Festtafel geben. Am Mittwoch, 21. August, ab 19 Uhr bauen die Veranstalter zwischen St. Stephan und dem Münster eine riesige Tafel auf. Ziel dieser Tafel ist, dass Menschen aus Lindau und aus der Region 300 bis 500 Tagungsgästen aus aller Welt begegnen können. Eingeladen dazu ist jeder. Wer kommt, ist gebeten, etwas zum Buffett beizutragen: Salat, Kuchen, Pizza, Gebäck oder ähnliches. Wichtig: Die Speisen sollten kein Schweinefleisch enthalten! Veranstaltet wird die Tafel von den Lindauer Kirchengemeinden, gemeinsam mit der Moschee. Um besser planen zu können, sind die Veranstalter dankbar, wenn Teilnehmer geplante Essensbeiträge vorher im Pfarramt Lindau St. Verena mitteilen, am besten unter der E-Mail-Adresse Joerg.Hellmuth@elkb.de.