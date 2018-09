Lindauer feiern ihre Halle und die Aktion Wir helfen

Sie ist Rahmen für kluge Köpfe und große Tagungen. Sie bietet sich als Messeplatz an. Am Samstagabend nun hat die Inselhalle bewiesen, dass sie sehr wohl auch ein toller Platz für die Lindauer selbst ist: Fast 900 Besucher haben dort das 25-jährige Bestehen der LZ-Bürgeraktion Wir helfen gefeiert und so für ein nahezu ausverkauftes Haus gesorgt. Sie erlebten einen furiosen Gala-Abend mit außergewöhnlichen Auftritten von Musikern, Ballett und Theater einschließlich zweier Vorpremieren.

Zwar heißt es erst noch abwarten, bis Ton- und Lichttechniker wie auch Künstler mit den Soundcheck zufrieden sind. Doch als sich mit etwas Verspätung die Saaltüren öffnen, strömen die Besucher geradezu in den großen Saal. Und werden dort zu Beginn des Gala-Abends mit einem regelrechten Trommelwirbel begrüßt: Der Trommlerzug Lindau-Aeschach eröffnet den Abend der heimischen Künstler mit einer imposanten Schwarzlicht-Show, die unter den Besuchern so manches „wowh“ auslöst.

Souverän und mit Charme führen die Moderatoren Julia Baumann und Jürgen Widmer durch den Gala-Abend. Der Hausherr der Inselhalle, Oberbürgermeister Gerhard Ecker, zeigt sich später auf der Bühne beeindruckt von den fast 900 Besuchern: Dieser Wir-helfen-Abend werde wohl eine der größten Veranstaltungen in diesem Jahr sein, freut sich Ecker. Er blickt noch einmal auf die Baugeschichte der Halle zurück und bittet die Lindauer um „noch etwas Geduld“, bis auch im Außenbereich alle letzten Details erledigt sind.

Geduld brauchen die Besucher an diesem Gala-Abend nicht mehr – da läuft das Programm Schlag auf Schlag ab. Die Mädchen der Ballett-Compagnie unter der Leitung von Marion Urbanzyk lassen noch einmal Szenen aus dem Ballettmärchen „Amelie, die vergessene Puppe“ lebendig werden. Kobolde, Spinne und andere Tiere des Dachbodens tanzen jetzt in der Inselhalle. Das Ensemble der Theatergruppe Podium 84 kommt mit irischen Tönen auf die Bühne, spielt Szenen aus ihrer Inszenierung des „Cripple of Inishmaan“. Und löst jede Menge Lacher aus mit einem Ausschnitt aus ihrem neuen Theaterstück „Top Dogs“, das erst im kommenden Mai im Zeughaus Premiere feiern wird: Frau Müller schildert anschaulich auf einer Leiter, wie sie ihren Chef von der Bergspitze gestoßen hat, er mit den Armen rudernd Richtung Gletscher stürzt: „Es hat sich ausgemüllert!“

„Gibt leider immer wieder Notfälle“

Ernsthafter wird es auf der Bühne, als mit Uschi Krieger die Mitbegründerin der Aktion Wir helfen kommt und mit Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl die Frau, die sich seit 25 Jahren für Wir helfen engagiert: „So eine Aktion lebt von der Solidarität der Menschen – und Solidarität gibt es in Lindau, das zeigt sich immer wieder“, bedankt sich Spangehl bei Spendern wie auch jenen, die sich bei Stadt, Landkreis und Caritas seit Jahren für Wir helfen engagieren. Krieger erzählt von den Anfängen der Aktion, Spangehl Berührendes: Wie sie schon als Grundschullehrerin Kinder in ihren Klassen hatte, deren Familie sich keinen Schulausflug leisten konnten. Und wie glücklich diese Kinder gewesen seien, als sie, ihre Lehrerin, mit ihnen stattdessen einfach zu einem Picknick auf die Weißensberger Halde wanderte.

Not ist in Lindau und Umgebung keine Unbekannte. Das wissen nicht nur Krieger, Spangehl und ihre Mitstreiter vom Wir-helfen-Team. Das ist auch OB Ecker bewusst: „Trotz des sozialen Netzes in unserem Land gibt es leider immer wieder Notfälle.“ Und das wissen auch all die Künstler, die an diesem Gala-Abend allesamt unentgeltlich auf und vor der Bühne der Inselhalle auftreten.

Jazz und Soul reißen das Publikum mit

Etwa der Lindauer Zauberer Thomaselli, der geheimnisvolle Nachrichten aus der Zeitung hervorzaubert und die „Steine des Lebens“ immer wieder neu in den „Rahmen des Lebens“ einpasst.

Als große Überraschung kommt Peter Vogels Tochter Hannah auf die Bühne: Trotz ihrer erst elf Jahre ein stimmgewaltiges Talent, die eindrucksvoll ihr „I feel good“ in die volle Inselhalle schmettert. Und damit das Publikum einstimmt auf das nicht alltägliche Zusammenspiel von Pianist Vogel und Soulsänger Karl Frierson: Die beiden Vollblutmusiker reißen das Publikum in der Inselhalle einfach mit. Es wird geklatscht, kaum ein Fuß, der nicht wippt. Als Frierson schließlich zwei Stücke seiner erst in einigen Wochen erscheinenden CD singt, ist letztlich Party in der Inselhalle angesagt: Vor allem die jüngeren unter den 900 Besuchern lassen den Gala-Abend zum Jubiläum der Aktion Wir helfen tanzend ausklingen.

Es ist eine außergewöhnliche Gala, die die Lindauer in ihrer Inselhalle erleben. Und an dessen Ende sich die Ehrenbürgerin und Wir-helfen-Vertreterin Anneliese Spangehl tief beeindruckt zeigt: „Toll, was all die Mitwirkenden hier auf die Beine gestellt haben. Das war ein großartiger Abend.“

Die LZ sagt „danke“

Solche eine Gala ist nur zu schaffen, wenn viele zusammenarbeiten.

Die Lindauer Zeitung dankt deshalb der Stadt Lindau mit OB Gerhard Ecker und Jürgen Widmer sowie der LTK mit Carsten Holz und seinem gesamten Team.

Ein Dank verdienen zudem alle Künstler, die für Wir helfen unentgeltlich aufgetreten sind: Trommlerzug Aeschach, Bodensee-Ballettcompagnie, Theatergruppe Podium84, Zauberer Thomaselli, Pianist Peter Vogel und seine Tochter Hannah sowie Karl Frierson.

Für Hilfe im Vorfeld verdienen Jürgen Rockstroh und der Lindaupark ebenso Dank wie Thomas Gläßer und die Stadtverkehr GmbH.

Für 25 Jahre Wir helfen dankt die LZ vor allem Anneliese Spangehl und Ursula Krieger sowie Theo Bihler, Barbara Krämer-Kubas, Georgina Berge und Gerhard Moll.

Für die Zusammenarbeit und Kontoführung gilt der Dank der Stadt Lindau mit OB Gerhard Ecker und Christiane Geiser.

Auch das Landratsamt führt ein Konto und hilft immer wieder bei der Prüfung einzelner Fälle, deshalb sei Landrat Elmar Stegmann und seinen Mitarbeitern gedankt.

Dieser Dank gilt auch Harald Thomas und seinen Mitarbeiterinnen (derzeit Katharina Pschibul), die viele Prüfungen von Hilfsanfragen übernehmen.