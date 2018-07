Lindauer feiern ihr Kinderfest bis zum fröhlichen Ende

Auf allen Festplätzen haben die Lindauer ihr Kinderfest am Mittwoch bis zum fröhlichen Ende gefeiert. Ein lauer Sommerabend ohne jegliche Gewitterwolke lud dazu ein, lange draußen zu sitzen. So war es auf den Festplätzen sehr voll. Dennoch hielt sich überall eine fröhliche Stimmung. Laut Polizei kam es nirgends zu nennenswerten Vorfällen. und auch bei den Polizeikontrollen erwies sich, dass Autofahrer vernünftig geblieben und nicht getrunken hatten. Wem Bier oder Wein geschmeckt hat, der ging zu Fuß oder stieg in den Stadtbus.