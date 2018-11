Lindauer Faustballer grüßen von der Spitze

Der Meister der vergangenen Feldsaison startet erfolgreich in die Hallensaison. Nach zwei Spieltagen erobern die Lindauer Faustballer ohne Niederlage die Tabellenspitze. Der sensationelle Saisonauftakt war keine Selbstverständlichkeit, da aus der vergangenen Meister-Saison wichtige Stammspieler fehlten.

So reisten die Lindauer mit einem neuen Kader nach Friedrichshafen. Im ersten Spiel ging es gegen den Lokalrivalen aus Ravensburg. Im ersten Satz hielt Tim Geiser die noch nicht rundlaufende Lindauer Mannschaft laut Vereinsbericht mit starken Aufschlägen im Spiel. Im Zweiten schaltete sich die auch sonst so routinierte Abwehr um Michi Kunstmann und Markus Jurk ein. So konnten die ersten beiden Sätze mit 11:9 und 11:5 gewonnen werden. Auch im dritten Satz sah es nach einem klaren Sieg für die Grünhemden aus, doch beim Stand von 8:4 verloren die Lindauer völlig den Faden (9:11). Nach einer klaren Ansprache von Kapitän Jurk fanden die Lindauer zurück in die Spur und gewannen den wichtigen vierten Satz deutlich mit 11:3.

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen Bad Waldsee. Lindau startete stark – doch der Gegner steckte nicht zurück und die Inselstädter brachen wie gegen Ravensburg völlig ein. Was gegen Ravensburg noch gut ging, konnten die Lindauer hier nicht mehr abrufen und so ging der erste Satz mit 12:10 an Bad Waldsee. Die Lindauer sammelten sich, aber die von sich selbst erwartete Leistung konnte nicht abgerufen werden. Trotzdem reichte es zu knappen Siegen in Satz zwei und drei. Dann aber war der Tank leer. Der Gegner spielte zu stark auf und so mussten sich die Titelanwärter mit einem Unentschieden zufrieden geben. Trotz der durchwachsenen Leistung nehmen die Lindauer drei Punkte mit nach Hause, was unter zufriedenstellendem Saisonauftakt zu verbuchen ist.

Nach diesem Spieltag ging es in Heuchlingen wieder auf Punktejagd. Mit drei klaren 3:0-Siegen zogen die Inselstädter am Tabellenführer Friedrichshafen und Zweitplatzierten Bissingen vorbei. Im ersten Spiel ging es im Bodensee-Derby nicht nur um die Tabellenführung sondern auch um die Ehre. Mit geschlossener Mannschaftsleistung schlugen die Lindauer die Häfler mit 3:0.

Auch im zweiten Spiel ließen die stark spielenden Lindauer nichts anbrennen und schlugen auch Heuchlingen mit 3:0. Im letzten Spiel traten die Inselstädter gegen verletzungsgeschächte Bissinger an. Auch hier spielten die Lindauer ein solides Faustballspiel und fuhren ebenfalls mit 3:0 die letzten Punkte des Tages ein. Nach zwei Spieltagen grüßen die Lindauer mit 9:1 Punkten von der Tabellenspitze.