Lindauer Faustballer dürfen auf Aufstieg in die Verbandsliga hoffen

Die Faustballer des TSV Lindau haben die Sommersaison 2022 in der Landesliga Süd als Tabellenzweiter abgeschlossen. Das hält ihnen laut Vereinsmitteilung die Möglichkeit offen, in die nächsthöhere Verbandsliga aufzusteigen.

Das alles entscheidende Spiel um die Vizemeisterschaft stieg beim Saisonabschluss in Heuchlingen. Es ging gegen den direkten Verfolger TSV Allmendingen. Bei beiden Teams war die Motivation hoch, denn so verbleibt der Dritte in der Landesliga und hat zudem die Aufgabe den nächstjährigen Staffelleiter zu stellen.

Heißes Endspiel um Platz zwei

Es entwickelte sich von Anfang an die Stimmung eines Endspiels, das auf Augenhöhe geführt wurde. Zahlreiche Angriffe wurden laut Lindauer Mitteilung auf beiden Seiten mit hervorragenden Abwehrleistungen pariert und setzten die Schläger stets unter Druck. Lange Spielzüge, mit bis zu sieben Ballwechsel, kosteten auf beiden Seiten enorm viel Kraft und nagten an der Kondition. Hier zeichnete sich das regelmäßige Training der Lindauer aus, die keinen Ball verloren gaben und viele weite Wege gingen, um den Ball im Spiel zu halten. Und nach einer Stunde und 20 Minuten Spielzeit durften die Lindauer jubeln. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad gewann der TSV Lindau den vierten Satz mit 11:8 und damit auch das Spiel mit 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:8).

Somit hatten sich die Lindauer den zweiten Rang gesichert. Generell haben sie sich beim Saisonabschluss Mitte Juli sehr gut verkauft und alle Spiele für sich entschieden. Zuvor gewann der TSV nämlich schon die Duelle gegen die beiden Mittelfeldteams VfB Friedrichshafen II (11:4, 11:8, 13:11) und TV Heuchlingen II (11:8, 11:6, 11:4) jeweils mit 3:0. Friedrichshafen II beendete die Saison als Fünfter von sieben Teams und tritt auch in der Sommersaison 2023 in der Landesliga Süd an.

Für den TSV Lindau steht nun die Regeneration im Vordergrund, bevor im September noch drei Turniere gespielt werden und im Anschluss die Vorbereitungen auf die Hallensaison starten. Auch hier erreichten die Lindauer in der vergangenen Saison den zweiten Platz in der Landesliga und starten dort deshalb nun in der Verbandsliga.