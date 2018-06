Lindauer Fasnachtsgrüße von 1903

Einer der zahlreichen kleinen Schätze in der Postkartensammlung des Lindauers Karl Dietlein ist die älteste derzeit bekannte Lindauer Fasnachtspostkarte von 1903. Sie wurde von Albert Kurz gezeichnet und noch während der Faschingssaison gedruckt und verkauft. Die Lithographie zeigt mit der Aufschrift Gruss aus Lindau i.B. das Lindauer Narrenschiff als Segelboot mit dem Schriftzug „Prinz Carneval in Klein-Venedig“ am Großsegel. „Klein-Venedig“ sollte wohl an die gelegentliche Bezeichnung Lindaus als das „schwäbische Venedig“ erinnern.

Der handschriftliche Text auf der Vorderseite lautet: „Die besten Grüße an alle sendet Euer Vatterchen. Otto laß auch mal was hören.“ Auf der Kartenrückseite erfahren wir, dass diese illustrierte Postkarte an das „Kronenwirts-Töchterchen, Hotel Krone, in Lindenberg, Allgäu“ gesandt wurde. Lindaus damaliger „Narrenrat des Faschingsfestes“ hatte erstmals einen „Carneval-Festzug am Fastnachts-Montag“ mit Motivwagen, also eine bunte „Wagen-Fasnet“ organisiert. K. Schweizer/Foto: Karl Dietlein. (lz)