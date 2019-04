Lindauer fahren erste Saisonerfolge ein

Der Lindauer Rennstall toMotion Racing by black tusk hat die ersten Podiumsplatzierungen der Saison 2019 zu vermelden: Danièle Troesch, Ben Cloudt und Niklas Gathof fuhren starke Ergebnisse ein.

Der Himmel hing tief über Peronnas nahe Lyon, als die Teilnehmer des Straßenmarathons „La Bisou“ am Start der 141 Kilometer langen, mit 1950 Höhenmetern gespickten Strecke standen, schreibt das Team in einer Mitteilung. Unter ihnen Danièle Troesch. Trotz des schlechten Wetters war die sympathische Französin schnell unterwegs und überquerte nach 4 Stunden 17 Minuten als erste Frau die Ziellinie. „Da es den ganzen Tag nur geregnet hat, war ich mit meiner Zeit ganz zufrieden. Ich habe nur sechs Minuten mehr gebraucht als im vergangenen Jahr, wo das Wetter ideal war“, kommentierte sie ihren Sieg.

Auch Ben Cloudt erlebte im niedersächsischen Hellental einen gelungenen Saisonauftakt. Der erfolgsverwöhnte 17-Jährige konnte das Tempo der Führungsgruppe jedoch nur bis zur Hälfte des 32 Kilometer langen Rennens mitgehen. Den Rest der Strecke bestritt er gemeinsam mit einem jungen Fahrer aus dem Team des Veranstalters. Nach 1:34 Stunden konnte Cloudt einen weiteren Altersklassensieg sowie Rang 14 im Gesamtklassement für sich verbuchen.

Niklas Gathof, sorgte für die dritte toMotion-Podiumsplatzierung an diesem Wochenende. Für den Schüler aus Amtzell war der Allgäu-Oberschwaben-Cross in Haisterkirch, einem Ortsteil von Bad Waldsee, fast ein Heimrennen. Das Rennen diente dem 15-Jährigen als Vorbereitung für den am kommenden Sonntag stattfindenden Frühjahrsmarathon in Münsingen. Er sicherte sich Platz drei der stark besetzten U17-Kategorie.

Dem 15-jährigen Marcel Scheu, der sich spontan für einen Start beim MPDV-Cup in Untermünkheim entschieden hatte, saßen die Anstrengungen eines Leistungstests noch in den Knochen. Das stark besetzte Cross-Country-Rennen wurde über sechs Runden à 2,5 Kilometer und 75 Höhenmeter ausgetragen. „Ab der dritten Runde lief es immer besser, sodass ich in der sechsten und letzten Runde meine schnellste Zeit fuhr“, erinnert er sich. Mit einer Zeit von 0.53:58 kam Scheu auf Platz 14 seiner Altersklasse U17 ins Ziel.

David Gerstmayer bestritt am vergangenen Sonntag einen weiteren Straßenmarathon, dieses Mal in Deutschland. Beim Schwarzbräupreis in Zusmarshausen standen für ihn 108 Kilometer und 900 Höhenmeter auf dem Programm. Gegen Ende des Rennens sah sich Gerstmayer zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Massensprint konfrontiert. Seinen Schlusssprint setzte er zu früh an, so dass ihm auf den letzten 100 Metern an einem kurzen Anstieg das Laktat in die Beine schoss und er noch mehrere Plätze verlor. Mit Rang 20 im Gesamtklassement war er dennoch mehr als zufrieden.