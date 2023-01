Lindauer fällt auf Betrüger am Telefon herein

Fast täglich werden derzeit Betrugsstraftaten durch verschiedene falsche Amtsträger, falsche Polizeibeamte oder falsche Europol-Mitarbeiter bei der Lindauer Polizeiinspektion angezeigt. So auch am Montag gegen 12 Uhr. Ein 44-jähriger Mann bekam laut Polizeibericht einen Anruf einer angeblichen Sicherheitsbehörde. Eine Frau am Telefon erklärte in englischer Sprache, dass mit den Personalien des Mannes eine Wohnung in Berlin angemietet wurde und verschiedene Bankkonten im Ausland auf seinen Namen eröffnet wurden. Diese Konten wären nun in kriminelle Machenschaften verwickelt und wären nun gesperrt. Durch geschickte Gesprächsführung eines weiteren Anrufers wurde der Mann dazu gebracht, Wertkarten eines Internetdienstes zu erwerben. Die Nummern dieser Karten, die wie Bargeld sind, sollte er dann durchgeben. Dabei kamen dem Mann dann doch Bedenken und er ging zur Polizei. Dort wurde er über diese Betrugsmasche aufgeklärt. Zu einem finanziellen Schaden kam es daher nicht.

Die Polizei weißt wiederholt darauf hin, dass am Telefon durch Anrufer von Behörden oder der Polizei niemals Geld oder der Kauf von Wertkarten gefordert wird. In diesen Fällen muss von einem Betrugsversuch ausgegangen werden.