Lindauer erzählt vom fehlenden Vater

Der Lindauer Hartmut Alphei war vier Jahre alt, als sein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Das Motiv des fehlenden Vaters zog sich von da an durch sein ganzes Leben: Alphei las einige Bücher dazu und besuchte Tagungen, in denen es um den Umgang seiner Generation mit diesem Verlust ging. Vor gut zehn Jahren produzierte Dokumentarfilmer Andreas Fischer den Film „Söhne ohne Väter“ – und wählte Alphei unter hundert Männern aus, seine Geschichte zu erzählen. Während der zweiten Psychotherapiewoche zeigt der Lindauer nun diesen Film sowie die Dokumentation „Töchter ohne Väter“.

„Als ich 1946 eingeschult worden bin, hatte fast die Hälfte meiner Klassenkameraden ihren Vater verloren“, erzählt Alphei. „Und dann gab es die anderen Mitschüler, die hatten einen Vater, und der spielte in meinem Heimatort eine Rolle. Mein Vater spielte keine Rolle.“

Seine Mutter, die neben ihm noch die beiden älteren Geschwister versorgte, hatte keine Ausbildung gemacht. „Sie war abhängig vom Vater. Als er weg war, war auch ihre gesellschaftliche Rolle weg.“ Einen Stiefvater hatte Hartmut Alphei nie, die Mutter wollte nicht wieder heiraten. „Aber man sucht sich immer wieder Ersatzväter.“

Geblieben ist Alphei von seinem Vater nur ein Kompass aus dessen Offizierskiste. Die Umstände des Todes des Soldaten sind bis heute unklar. Hartmut Alphei beginnt, sich mit der vaterlosen Generation, aus der später die 68er-Bewegung entstand, auseinanderzusetzen. „Ich war immer wieder auf Tagungen, bei denen es um Söhne ohne Väter ging“, erzählt er. Aus einer dieser Tagungen entstand das Buch „Söhne ohne Väter: Erfahrungen der Kriegsgeneration“, an dem neben Hermann Schulz und Hartmut Radebold auch Alpheis Freund Jürgen Reulecke mitschrieb. Es diente später dem Dokumentarfilmemacher Andreas Fischer als Vorlage für seinen Film: „Söhne ohne Väter“.

Die Autoren, die selbst auch im Film vorkommen, schlugen schließlich Hartmut Alphei ebenfalls als Protagonist vor. „Andreas Fischer hat bei mir angerufen und wir haben eineinhalb Stunden telefoniert“, erzählt Alphei. Kurz darauf kam Fischer mit seinem Filmteam an den Bodensee und verbrachte einen Tag am Aeschacher Ufer, wo er Alphei interviewte. „Ich war herausgefordert, mir Gedanken zu machen“, erinnert sich Alphei. Denn die Fragen Fischers bohrten tief. „Aber ich hatte mir von Anfang an vorgenommen, offen und ehrlich zu antworten, nach bestem Wissen und Gewissen.“

Insgesamt hat Fischer für seinen Film, der 2007 im Auftrag von ZDF, 3-Sat und dem SWR entstanden ist, acht Männer interviewt. Die Dokumentation schnitt er am Ende aus 60 Stunden Rohmaterial zusammen. Etwa zehn Jahre später machte Andreas Fischer einen weiteren Dokumentarfilm, dieses Mal mit dem Titel „Töchter ohne Väter“.

In der zweiten Woche der Lindauer Psychotherapietagung bietet Hartmut Radebold ein Seminar zum Thema „Vaterlosigkeit infolge Vaterverlust durch Kriegseinwirkungen“ an – und Alphei zeigt passend dazu Fischers Dokumentationen in der Freien Schule.