Lindauer erzählen von der Nachkriegszeit

Rund 40 Lindauer sind am Dienstagabend in den Innenhof des Cavazzen gekommen, um ihre Erinnerungen und Geschichten aus der Lindauer Nachkriegszeit zu teilen. Das Stadtmuseum hat die Bürger zu einem so genannten Erzähl-Café eingeladen. Ziel ist es die Alltagsgeschichten in die künftige, neue Dauerausstellung im umgebauten Cavazzen einzubinden.

Museumsleiterin Barbara Reil ist perplex. In den Cavazzen-Innenhof sind viel mehr Menschen gekommen, als sie erwartet hat. Tische und Stühle trägt sie in den Innenhof, damit alle Platz finden.

Die Jahre 1945 bis 1956 seien in Lindau sehr spannende Jahre gewesen, sagt Barbara Reil. Denn der Landkreis Lindau war nach Kriegsende quasi ein eigenes Bundesland – weder zu Bayern noch zu Baden-Württemberg gehörig. Anton Zwisler war Präsident dieses Landkreisstaates. „Paradies“ oder „Fettfleck Deutschlands“ wurde das politisch und wirtschaftlich privilegierte Lindau damals genannt. Als 1950 die erste Spielbank der Region öffnete, sprachen die Leute sogar vom „Monte Carlo am Bodensee“.

Genau für diese Zeit fehlen dem Museum aber noch Geschichten und Objekte. „Wie war es in Lindau nach dem Krieg?“ „Was verbinden Sie mit der Zeit der französischen Besatzung?“, „Wie war das Leben im privilegierten Lindau für die Menschen?“, gibt Reil die drängenden Fragen vor. An jedem Tisch befindet sich ein Diskussionsleiter, der die Antworten darauf protokolliert.

Wie war die Zeit nach dem Krieg?

Wie schwierig der Start vieler Menschen nach dem Krieg war, verdeutlicht Helga Sauermann: Ihre Mutter war zwar in Lindau aufgewachsen, lebte seit ihrer Heirat aber in Oberbayern. Als Kriegerwitwe mit drei Kindern kam sie 1951 nach dem Tod ihrer Mutter in ihr Elternhaus nach Lindau zurück. Startkapital beschaffte sich die Mutter, indem sie den Inhalt einiger Kisten aus Familienbesitz versteigerte. Der Verkauf begann zögerlich, als Auktionator Karl Zeller den ersten Karton öffnete und typische Damenunterhosen aus dem 19. Jahrhundert herauszog. Doch als eine Frau ein Gebot abgab mit den Worten „Daraus nähe ich mir eine Dirndlbluse“ war der Bann gebrochen. Sogar die 14 Nachttöpfe aus einer anderen Kiste fanden Abnehmer, weil jemand sie gut als Blumentöpfe gebrauchen konnte.

Eine Begegnung ist Heide Diederich besonders in Erinnerung: Nachdem die ersten Schiffe aus der Schweiz wieder in Lindau angelandet waren, half sie einer Schweizerin bei der Suche nach dem richtigen Weg. Zur Belohnung erhielt sie ein gelbes Ding, wie sie es zuvor noch nie gesehen hatte. Sie trug das mit ausgestrecktem Arm nach Hause, „denn ich hatte Angst, das explodiert gleich“. Doch daheim lösten die Eltern das Rätsel schnell und die kleine Heide freute sich über ihre erste Banane.

Wie empfanden die Lindauer die französische Besatzung?

Eugen Maier war sechseinhalb Jahre alt, als die Franzosen einmarschierten. Und er weiß genau, was er am 30. April 1945 gemacht hat. Da saß er mit seinem Freund im Loch einer Thujahecke, einem beliebten Aussichtspunkt bei den Kindern am Ende der Kemptener Straße, Abzweigung Streitelsfingen. „Die Franzosen kamen in Kolonne die Ludwig-Kick-Straße runter, das war eine endlose Schlange Panzer“, erinnert er sich.

Die damals 17-jährige Anneliese Spangehl erinnert sich, wie französische Soldaten die Küche der Familie inspizierten. Die wurde offensichtlich für gut befunden, denn daraufhin zogen gleich zwölf Mann dort ein. Zusammenrücken war angesagt, weitere Männer wurden einquartiert, Verwandte kamen dazu. „Aber es ging alles“, erinnert sich Anneliese Spangehl an diese Zeit, in der der Tisch immer voll war.

Werner Steck, der zum Kriegsende 15 Jahre alt war, erzählt, dass die Franzosen den gesamten Lindauer Villengürtel übernommen hätten – von Reutenen bis nach Zech. Drum herum hätten sie Zäune errichtet. Die Marokkaner, die den französischen Truppen angehörten, hätten zum Opferfest Schafe geschlachtet, deren stinkende Eingeweide sie dann über den Zaun auf die Seite der Deutschen warfen. „Das waren die kleinen Spitzen der französischen Besatzer“, erinnert sich Werner Steck.

Wie erlebten die Lindauer die dreitägige Räumung der Stadt?

Einschneidend erlebten die Lindauer eine dreitägige Räumung Lindaus im Mai 1945. „Das hat ein erfolgreicher französischer General inszeniert. Angeblich gab es den Versuch, ihn umzubringen“, erklärte Richard Stolze die Hintergründe. Die ganze Bevölkerung musste aus Lindau weg. „Die Haustüren mussten offen stehen bleiben“, erinnert er sich. Selbst das Lazarett im Bayerischen Hof sei geräumt worden. „Sie haben alle Verwundeten rausgeworfen.“

Winfried Schlegel erzählt, dass sich sein Vater – der Besitzer eines Schuhgeschäfts – während der dreitägigen Räumung der Insel auf dem Kirchen-Dachboden versteckt habe. Aus dem Fenster habe er gesehen, wie die „deutschen Fräuleins“ mit den Franzosen ins Schuhgeschäft gingen und mit den schönsten Schuhen aus seinem Laden wieder rausgelaufen wären. „Aber man hat ja nix sagen können“, erinnert sich Schlegel.

Welche Erinnerungen haben die Lindauer an die Spielbank?

„Eine Spielbank war in Lindau eigentlich verboten. Aber Zwisler hat gesagt, dass wir ja keine Bayern sind und daher eine bauen können“, erinnert sich Anneliese Spangehl an den Lindauer Sonderweg. Nach nur fünf Wochen Bauzeit sei die Lindauer Spielbank dann gestanden. Und sie war gefragt: „Die Kreigesgewinnler haben ihr Geld da hingetragen“, sagt Richard Stolze. „Sie konnten dann sagen, sie hätten es in der Spielbank gewonnen.“

Lebhafte Erinnerungen an die Gründung der Spielbank hat auch Marigret Brass-Kästl, deren Vater nach dem Krieg als rechte Hand des Oberbürgermeisters gearbeitet hat: „Er hat mit Geheimrat Frisch die Spielbank erfunden.“ Weil aber kein Lindauer wusste, auf was man achten müsste, wenn man eine Spielbank gründen wollte, sei ihr Vater nach Monte Carlo gefahren, „um zu sehen, wie sowas funktioniert“.

Da es in Lindau keine Croupiers und andere spezielle Mitarbeiter einer Spielbank gab, kamen die ersten aus Italien. Brass-Kästl erinnerte sich daran, dass deren Frauen die erste italienische Mode nach Lindau brachten. Die Stadtheimatpflegerin hat ein Fotoalbum mitgebracht, dessen Bilder das stilvolle Ambiente der Spielbank zeigen. Außerdem fällt auf, dass die Gäste sich für den Casinobesuch allesamt sehr in Schale geworfen haben.

Wie privilegiert war Lindau als Landkreisstaat?

„In Lindau haben wir nie Not gehabt“, erinnert sich Winfried Schlegel. „Wir sind im Krieg kaum bombardiert worden.“ Auch später habe es nicht an vielem gefehlt. Milch und Butter habe es immer genug gegeben. Nur beim Brot sei es knapp gewesen.

„Lindau durfte alle Steuereinnahmen für sich behalten“, erinnert sich Anneliese Spangehl, bekam Geld ähnlich dem heutigen Länderfinanzausgleich. Das sah man der Stadt an: In Zech und Unterreitnau seien Schulen gebaut worden, auch der Bau der Weißwurststraße ging auf diese Zeit zurück. „Wir hatten in Lindau die besten Straßen, alles war neu geteert“, erinnert sich Eugen Maier.