Lindauer erschwimmen einen kompletten Medaillensatz

Zwei Nachwuchsathleten des TSV 1850 Lindau haben sich mit der Konkurrenz im Bezirk gemessen: Ben Bandlow und Janis Fasser. Beide waren erfolgreich und erschwammen sich am vergangenen Sonntag im Hallenbad Haunstetten einen kompletten Medaillensatz.

Im Augsburger Stadtteil trafen sich aus 16 Vereinen gut 120 Aktive, um dort ihre Jahrgangsmeister über die langen Strecken zu ermitteln. Dabei handelt es sich nur um zwei verschiedene Wettbewerbe, die geschwommen werden: am Vormittag Freistil und am Nachmittag Lagen.

Ben Bandlow, der als 11-Jähriger noch zu den Jüngeren zählt, durfte zwischen zwei verschiedenen Streckenlängen über die Freistildistanz auswählen. Er entschied sich für die kürzere und absolvierte 400 Meter. Dort siegte der Lindauer – eine beachtliche Leistung, so trat er erkältungsbedingt etwas angeschlagen an. Über die 400 Meter Lagen am Nachmittag machte sich das mehr bemerkbar. Die kräftszehrende Strecke, bei der nacheinander 100 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul zu absolvieren sind, forderte ihren Tribut und Bandlow wurde Vizemeister.

Der 15-jährige Janis Fasser qualifizierte sich erstmals mit dem Erreichen der Pflichtzeit für den Wettbewerb. Dank konsequentem Training steigerte er sich erheblich und sicherte sich in 6:08,79 Minuten letztlich die Bronzemedaille. Fasser setzte damit die bereits in den letzten Wettkämpfen gezeigte positive Entwicklung fort. Schon am kommenden Wochenende geht es für die Schwimmer des TSV 1850 Lindau im Wettkampfbecken weiter. Dann allerdings mit großer Mannschaft beim Sprintpokal in Kempten.