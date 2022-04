Lindauer durfte nicht Lehrer werden

Die Aktiven der linken Studierenden-, Jugend- und Lehrlingsbewegung Westdeutschlands der späten 1960er Jahre suchten sich ab den frühen 1970er Jahren Arbeitsplätze. Dies alarmierte nicht nur die vielen noch oder wieder vorhandenen ehemaligen Parteigänger der NSDAP im Staatsapparat der damaligen BRD.

Aufbauend auf die Verbote der „Freien Deutschen Jugend“ FDJ 1951 sowie der kommunistischen Partei 1956, erließen Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) sowie die damals zehn westdeutschen Landesregieregierungen aus CDU, CSU, SPD und FDP am 28. Januar 1972 gemeinsam den „Radikalenerlass“. In Form einer Regelanfrage beim Inlandsgeheimdienst (Verfassungsschutz) sollten nun alle Bewerberinnen und Bewerber auf einen Arbeitsplatz in den öffentlichen Schulen, den Universitäten, der Bundespost, Bundesbahn auf ihre „Verfassungstreue“ überprüft werden.

Anfang Februar 1978 erfuhr deshalb der Lindauer Edgar Vögel durch das bayerische Kultusministerium, dass er, obwohl erfolgreicher Absolvent der Münchner Technischen Universität, nicht zum Referendariat an einer bayerischen Schule zugelassen werde.

Seine Verfassungstreue wurde vom Ministerium bezweifelt, weil er im Februar 1974 eine Demonstration gegen die Schließung der Studierendenkantine (Mensa) der Technischen Universität angemeldet hatte. Außerdem sei er im Januar 1974 Verantwortlicher des Busses Nr. 3 der Verfassten Studierendenschaft zur Bonner Demonstration gegen geplante Verschlechterungen des Hochschulrahmengesetzes gewesen. Zudem sei er als Vertreter des Sozialistischen Hochschulbundes SHB im Juni 1974 in den Vorstand des Münchner Studierendenrates gewählt worden und habe beispielsweise 1975 einen Informationsstand dieses SHBs an der TU München angemeldet.

Dieser SHB aber sei aus Sicht des Kultusministeriums verfassungswidrig, weil in dessen Programm unter anderem stehe: „Der SHB ist eine sozialdemokratische Studentenorganisation, die auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus um die sozialistische Umgestaltung der BRD kämpft. Hierbei leisten die marxistische Theorie und die Praxis des Verbandes einen Beitrag für die Erreichung des Zieles, den Sieg der Arbeiterklasse und ihrer verbündeten gesellschaftlichen Schichten über die Klasse des Monopolkapitals.“

Zu diesen und weiteren Vorwürfen des „Verfassungsschutzes“ wurde der 1950 geborene Lindauer im Februar 1978 eine dreiviertel Stunde lang im Ministerium verhört. Das Ergebnis war, dass dem Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands SPD sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, Edgar Vögel, im März die „Aufnahme in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien“ in ganz Bayern verwehrt wurde.

Im ihrem Bayernteil schrieb die Lindauer Zeitung hierzu am 12. April des gleichen Jahres unter anderem: „Immer skandalöser werden nach Ansicht des Münchner SPD-Bundestagsabgeordneten Rudolf Schöfberger die ‚Berufsverbotsfälle‘ in Bayern […] Damit sei es jetzt in Bayern so weit, dass die ‚Berufsverbotspraxis‘ in das Herz der SPD trifft.“ Am gleichen Tag wurde bekannt, dass der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die neofaschistische Partei NPD als „nicht verfassungsfeindlich“ erklärte.

Tags darauf berichtete die Lindauer Zeitung, dass die bayerische SPD-Landesgruppe im Bundestag bei Bayerns Ministerpräsident Goppel (CSU) gegen dieses Berufsverbot protestiert hatte.

Lindaus im Dezember 1977 erstmals erschienene neue Jugend- und Stadtzeitung „Collage“ oder „Collage-Forum“ hatte bereits in ihrer ersten Ausgabe zu den Berufsverboten den Spieß umgedreht und in einem Offenen Brief einer ihrer Redakteure an Kultusminister Maier geschrieben: „Da Sie jedoch, wie auch ihre Parteifreunde, ständig den Radikalenerlass verteidigen oder sogar verschärfen wollen […] glaube ich annehmen zu können, dass dies auch für die Minister gelten sollte.“

Alle Argumente und aller Protest änderten jedoch nichts am Berufsverbot gegen Edgar Vögel. Dieser kehre deshalb Bayern den Rücken zu, bewarb sich in Niedersachsen erfolgreich auf eine Lehrerstelle und arbeitete dort dann viele Jahre erfolgreich als Lehrer.

Rund 3,5 Millionen Gesinnungsüberprüfungen von Menschen fanden seit 1972 statt, rund 260 Menschen wurden daraufhin entlassen und 1250 Linke nicht in den Öffentlichen Dienst aufgenommenen. Erst nach der öffentlichen Verurteilung durch die Internationale Arbeits-Organisation der UNO 1987 sowie der Verurteilung dieser Praxis als nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmend durch den Europäischen Gerichtshof 1995 wurde dieses Regelwerk im erweiterten Deutschland seit 2001 so vorerst nicht mehr angewandt.