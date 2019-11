Lindauer Dornier GmbH schickt seine Azubis ins Ausland

Wie international die deutsche Wirtschaft ist, zeigt sich derzeit an den steigenden Zahlen hochqualifizierter Arbeitnehmer aus dem Ausland. Auch das Familienunternehmen Dornier stellt sich den Herausforderungen einer zunehmenden Internationalisierung. So erhalten etwa Auszubildende des Unternehmens schon während ihrer Lehrzeit die Chance, über internationale Austauschprogramme ins Ausland zu reisen. heißt es in der Pressemitteilung. Zum Beispiel nach Norwegen: Bereits seit über zehn Jahren bietet die Lindauer Dornier den Auszubildenden die Gelegenheit, im Rahmen eines dreiwöchigen bilateralen Entsendungsprogrammes in norwegischen Partnerfirmen mitzuwirken.

Im Jahr 2018 erweiterte der Maschinen- und Anlagenbauer vom Bodensee das Angebot für internationale Auslandspraktika. Seither können die Azubis des Unternehmens auch am Standort Charlotte in North Carolina (USA) internationale Luft schnuppern und die Arbeitswelt kennenlernen. „Ein Auslandspraktikum bietet uns die Chance, mehr über andere Länder und Kulturen zu erfahren“, sind sich Mechatroniker Maximilian Meßmer und Elektroniker Lukas Triflinger einig.

Der unter dem Titel „Ausbildung Weltweit“ von der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung geförderte USA-Austausch hat außerdem zum Ziel, die sprachliche und interkulturelle Kompetenz der Auszubildenden zu stärken. „Die praxisorientierten Auslandsaufenthalte bereiten unsere Azubis optimal auf internationale Aufgabenbereiche vor“, sagt Martin Kaeß, Ausbildungsleiter für technische Berufe bei der Lindauer Dornier. Die Auszubildenden erhielten Einblicke in verschiedene Firmen und unterstützten erfahrene Monteure beim Service sowie bei der Installation von Webmaschinen und Folienreckanlagen aus dem Hause Dornier. Schulungen im Trainingscenter der American Dornier rundeten das Programm ab. Durch diesen Synergieeffekt profitierten nicht nur die teilnehmenden Azubis, ist sich Kaeß sicher, sondern auch die eingebundenen Schnittstellen und Fachabteilungen in Lindau.

Bei Dornier werden Austauschprogramme auch als Basis für die Mitarbeiterentwicklung in einer sich permanent wandelnden Arbeitswelt gesehen. Die Auszubildenden sollen internationale Kompetenzen erlangen, ihre Schlüsselqualifikationen wie Selbständigkeit und Motivation fördern und das Unternehmen darin unterstützen, Fachkräfte zu generieren, heißt es weiter.