Lindauer demonstrieren gegen Faschismus

Eine Kundgebung gegen Faschismus und Rassisimus anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom NS-Regime und dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 findet am Donnerstag, 30. April, um 17.30 Uhr auf dem Bismarckplatz beim Alten Rathaus statt. Dietmar Stoller (Pax Christi), Romy Bornscheuer (Europeans for Humanity), Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker und Uli Epple (amnesty international, Lindau) werden Grußworte an die Menschen richten. Hauptrednerin ist die Bundestagsabgeordnete Simone Barrientos (Die Linke). Veranstalter der Kundgebung sind laut Pressemitteilung die Bunte Liste Lindau und Die Linke im Landkreis Lindau. Unterstützend mit dabei sind der Lindauer Schweigekreis für Klimaschutz, Frieden und Gerechtigkeit, Arbeitskreis für Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung e.V., die Initiative gegen Rassismus im Westallgäu, Amnesty International Lindau, die Friedensräume/Pax Christi Lindau, Keine Waffen vom Bodensee,der Zeughausverein Lindau e. V, Friedensregion Bodensee sowie Parents for Future, Lindau.