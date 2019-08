Lindauer Dahlienschau eröffnet am 15. August

Die Lindauer Dahlienschau eröffnet am Donnerstag, 15. August. Auf einem großzügigen Areal in Lindau-Reutin präsentiert Stefan Seufert mehr als 800 Sorten der mittelamerikanischen Zierpflanze, die Besucher täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang entdecken können, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Auf einem rund 13 000 Quadratmeter großen Areal im Lindauer Ortsteil Reutin erwartet die Besucher jedes Jahr ab Mitte August ein Blüten- und Farbenmeer. Mehr als 800 Dahliensorten aus aller Welt – manche von ihnen mehr als zwei Meter hoch, von zartrosa bis purpurfarben, von dottergelb bis pink-weiß-meliert, von der berühmten australischen „Emory Paul“ bis zur gelbgesäumten, roten „Sombrero“. Der Durchmesser der Dahlienblüten kann dabei bis zu 30 Zentimeter betragen.

Herz und Kopf der Lindauer Dahlienschau ist Stefan Seufert. Er ist von Beruf Grafiker und, wie er selbst sagt, Dahliengärtner aus Leidenschaft. Zusammen mit Sven Baumeister begann er vor 17 Jahren am Rande eines Schrebergartens hobbymäßig Dahlien anzubauen. Von anfänglich 60 Pflanzen vergrößerte sich die Anlage in den darauffolgenden Jahren schnell und lockte zusehends mehr Besucher an – bis sie schließlich auf ein wesentlich größeres Grundstück umziehen musste.

Seuferts Dahlienausstellung ist allerdings auch mit sehr viel Fleiß und Arbeit verbunden. Denn da die Dahlie keine winterharte Pflanze ist, graben er und seine Helfer jedes Jahr vor Einbruch der kalten Jahreszeit per Hand alle Knollen aus dem Boden aus und setzen sie im Mai des nächsten Jahres wieder ins Freie. 2019 war das wegen des sehr wechselhaften Wetters sogar erst zwischen Mitte Mai und Ende Juni möglich. Seufert musste sich deshalb diesmal besonders beeilen. Am 15. August ist es aber endlich wieder so weit: Die Lindauer Dahlienschau befindet sich am Büchelewiesweg im Lindauer Ortsteil Reutin und ist von Donnerstag, 15. August, bis zum Frosteintritt Mitte/Ende Oktober täglich geöffnet.