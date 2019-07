Lindauer CSU verteidigt Pläne für Parkhaus und Gartenschau

Die CSU will kein Bürgerbegehren gegen das Parkhaus. Zugleich verteidigt Fraktionschef Thomas Hummler die Gartenschau. Als Motto empfiehlt er den Spruch auf einer Hausfassade in der Altstadt.

Hummler weist in einer Pressemitteilung auf den Spruch hin, der auf der Fassade des Gebäudes Maximilianstraße 2a, gegenüber vom Süfzen, zu lesen ist: „Durch Eintracht werden kleine Dinge groß. Durch Zwietracht wird man große Dinge los.“ Denn zukunftsfähig werde Lindau am besten, wenn Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam auftreten.

Dem widerspreche die Politik der Bunten Liste, die zwar den Antrag der CSU auf eine Gartenschau stets unterstützt habe, mit einem Bürgerbegehren aber das Parkhaus am Karl-Bever-Platz stoppen wolle und damit einen „Verkehrsinfarkt“ erzeugen würde. „Das grenzt an Anarchie!“, schreibt Hummler nun. Zugleich verteidigt er sich und seine Fraktion gegen Vorwürfe der Geschäftsleute, denn die CSU habe nach Gesprächen mit IHK, Einzelhändlern und Hoteliers Lösungen gesucht „und zu einem Großteil umgesetzt. Dass dies nicht ohne Engpässe und Einschränkungen während der Bauphasen umsetzbar ist war allen Beteiligten klar“, erinnert Hummler.

Die Zwei-Bahnhofs-Lösung gebe die Möglichkeit, die Hintere Insel städtebaulich zu entwickeln. Das passiere mit der Gartenschau. Seitdem arbeite die Politik an einem Ersatz für den Seeparkplatz. Entgegen der Vorwürfe der Geschäftsleute habe die Politik nicht geschlafen. Vielmehr hätten CSU, JA und FB den Bau des Parkhauses gemeinsam beantragt und mit einer deutlichen Mehrheit im Stadtrat beschlossen. Das Genehmigungsverfahren läuft ebenso wie die Ausschreibung. In der zweiten Jahreshälfte will der Stadtrat den Auftrag erteilen, denn auch die Finanzierung sei gesichert. Die Forderungen des Aktionsbündnis „Zukunft Insel“ am Kinderfesttag „sind fast alle bereits erfüllt“, schreibt Hummler.

Zudem sei die Verwaltung in Gesprächen mit Grundstückseigentümern, um für die Zeit der Bauarbeiten und für die Gartenschau Ersatzparkplätze zu schaffen. Auch das werde der Stadtrat im Herbst mehrheitlich beschließen.

Erfolgreich werde das aber nur, so warnt Hummler, wenn sich nicht die durchsetzen, die Mehrheitsbeschlüsse kippen wollen. Aus Kreisen der Bunten Liste komme nun ein Bürgerbegehren gegen das Parkhaus. Allerdings verstecke sich die BL „feige hinter den Parents for Future“. Hummler unterstellt den Bunten „Angst, dass das Bürgerbegehren durchfällt oder im Fall einer Verhinderung des Parkhauses die Schuld den Bunten zugeschoben wird“. Das sei ein Wahlkampfmanöver, das weder verantwortungsvoll noch mutig sei.

Hummler warnt vor dem Bürgerbegehren, denn wenn die Lindauer das Parkhaus mehrheitlich ablehnen, seien neue Beratungen, neue Ausschreibung und ein neuer Nachweis der Finanzierbarkeit nötig. „Das wäre das Aus für Parken in den nächsten zwei, drei Jahren!“ Das gelte auch für die immer wieder erhobene Forderung des FDP-Stadtrats Uli Jöckel nach Bau eines Parkdecks über dem Parkplatz am Karl-Bever-Platz.

Hummler stellt zudem klar, dass niemand mehr die Gartenschau kippen könne: „Ob mit oder ohne Parkhaus – die Gartenschau ,Natur in Lindau 2021’ steht, ist durchfinanziert und wird umgesetzt.“ Die Förderbescheide des Freistaats liegen vor, Minister hätten der Ratsmehrheit „Mut und Durchhaltevermögen“ bescheinigt.

Die Gartenschau komme 2021 auf Antrag der CSU nach Lindau. Hummler hofft, dass viele Gäste mit Zug und Bus anreisen werden. „Dass erstmalige eine Gartenschau auf vier Monate ausgedehnt wurde, bedeutet eine Saisonverlängerung in den September hinein, wovon alle Gewerbetreibenden Lindaus profitieren werden“, freut sich Hummler und lobt sich und seine Partei für „Weitsicht durch ein Miteinander“.

Dabei sei die Gartenschau letztlich nur ein Mittel: „Während die einen noch über die Parksituation weinen, arbeiten wir intensiv an der zukünftigen Stadtentwicklung.“ Denn nach der Großveranstaltung, sollen auf der Hinteren Insel Räume für Wohnen, Leben und Arbeiten entstehen. Wenn dort neben dem Bürgerpark bis zu 900 Wohnungen entstehen, werde das auch für das Gewerbe auf der Insel gut sein: „Am Ende werden wir alle, die Gewerbetreibenden, die Bürger Lindaus und die Besucher einen Mehrwert erhalten, den wir jetzt aufgrund der hohen Zuschüsse zu einem für Lindau finanzierbaren Preis zu bekommen.“

Hummler hat einen weiteren Seitenhieb für die Bunte Liste: Denn nicht ihnen, sondern der CSU sei es zu verdanken, dass die Stadt auf den Verkauf des Hoyerbergschlössle verzichtet. Die BL möge vor Jahren entsprechendes beantragt haben, doch damals sei das nicht mehrheitsfähig gewesen. Die CSU sei im Frühjahr die Fraktion gewesen, die erkannt habe, wie sich die Lage geändert habe und habe den Antrag gestellt, die Verkaufsverhandlungen zu stoppen. Das hätten die anderen Gruppen erkannt, sodass dies nun gemeinsames Ziel sei.