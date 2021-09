Lindauer Bundestagskandidaten in der Mangel: So ist Stephan Thomae von der FDP

Stephan Thomae ist am 19. Juni 1968 in Kempten geboren. Er hat in München und Speyer Jura und Geschichte studiert. Sein Rechtsreferendariat hat er in Kempten und an der deutsch-indischen Handelskammer in Delhi und Kalkutta gemacht. Seit 1998 ist er Rechtsanwalt und Fachanwalt in Kempten. 1999 ist er in die FDP eingetreten. Von 2009 bis 2013 ist er erstmals in den Bundestag gewählt worden, nach einer Unterbrechung wegen des Scheiterns der FDP an der Fünfprozenthürde schaffte er es 2017 erneut in den Bundestag. Thomae ist verheiratet und hat drei Kinder. Im Winter fährt er gerne Ski, im Sommer setzt er sich aufs Fahrrad und geht baden. Außerdem liest und reist er gerne. Am besten abschalten kann er in seinem Garten.