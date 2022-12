Lindauer Bürgeraktion: Warum sie für viele wichtiger denn je ist

Wer die Bürgeraktion unterstützen will, der kann seine Spende mit dem Stichwort „Wir helfen“ auf das Konto IBAN DE77 7315 0000 0620 0001 90 der Stadt Lindau bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee (BIC: BYLADEM1MLM) überweisen.

Deutlich über eine Million Euro hat die Bürgeraktion „Wir helfen“ seit ihrer Gründung an unschuldig in Not geratene Menschen aus Lindau und den umliegenden Gemeinden verteilt. Im Herbst 1993 haben die Kommunalpolitikerin und Sozialarbeiterin Uschi Krieger und der inzwischen verstorbene LZ-Redakteur Michael Urbanzyk „Wir helfen“ ins Leben gerufen.

Wenn nach Abzug von Miete und Nebenkosten keine 400 Euro zum Leben im Monat übrig bleiben, dann ist der Alltag schwer. Geld für Medikamente oder ein kaputtes Gerät ist da nicht vorhanden. Manchmal nicht einmal genug für ein warmes Essen. Fast täglich erreichen das Wir-helfen-Team um Anneliese Spangehl und Barbara Krämer-Kubas solche Fälle. Wie Spenden in Not geratenen Menschen aus Lindau und Umgebung helfen.

Zu wenig Geld zum Leben haben im Kreis Lindau immer mehr Menschen. Das betrübt Barbara Krämer-Kubas und Anneliese Spangehl. Letztere begleitet die Bürgeraktion seit 1993. In Notfällen einspringen, zudem in besonders schweren Lebenslagen aber auch einmal ein kleines Extra möglich machen: Mit diesen Gedanken haben seinerzeit die beiden Lindauer Ursula Krieger und Michael Urbanzyk die Aktion „Wir helfen“ ins Leben gerufen. Im Herbst nächsten Jahres wird die Bürgeraktion 30 Jahre alt.

Heute eingebettet in ein dichtes Netzwerk

Der Alltag des Wir-helfen-Teams zeigt: Die Aktion ist wichtiger denn je. Froh sind Spangehl und Krämer-Kubas, dass „Wir helfen“ in ein gut funktionierendes Netzwerk eingebettet ist. Dazu gehört allen voran die Caritas in Lindau: Sie steht der Bürgeraktion seit vielen Jahren zur Seite. Schaut sich beispielsweise jene Notfälle an, die noch nicht von anderen Institutionen oder Behörden geprüft sind.

Denn das ist Grundsatz für Hilfe aus dem Spendentopf: Geld gibt es nur, wenn die eigenen finanziellen Möglichkeiten erschöpft sind. Dafür gibt es mittlerweile einen speziellen Fragebogen, der das Überprüfen eines Antrags beschleunigt und so für schnelle unbürokratische Hilfe sorgen kann.

Aber auch Schwangerenberatung, Sozialstation, Jugend- und Sozialhilfe sowie das Jobcenter arbeiten mit „Wir helfen“ zusammen – unter anderem dann, wenn behördliche Wege langwierig sind oder aufgrund von Vorschriften zusätzliche Hilfe nicht möglich ist.

Oft trifft es Rentner und Alleinerziehende

Spangehl erlebt immer häufiger, dass Menschen von extrem kleiner Rente oder Alleinerziehende trotz Arbeit von nur sehr wenig Einkommen leben müssen. Sie schildert stellvertretend die Lage einer Seniorin, die „Wir helfen“ unterstützt hat: „Sie bekommt 890 Euro Rente und 122 Euro Wohngeld – nach Abzug von Miete, Nebenkosten und Versicherung bleiben der Frau im Monat nur 355 Euro.“

Teure Reparaturen, Ersatz für kaputte Haushaltsgeräte oder Vorgaben des Gesundheitssystems zum Eigenanteil, ob nun medizinische Hilfen wie spezielle Schuhe, neue Brillen oder „nur“ zu Medikamenten sind da finanziell nicht mehr drin. Insbesondere Zahnersatz sei ein großes Thema. „Aber Zähne muss man ja haben“, unterstreicht Krämer-Kubas.

Kurze Wege bei Hilfe für Schulkinder

Auch für das Lindauer Familienzentrum im Minimaxi ist „Wir helfen“ eine wichtige Adresse. Denn wenn der finanziell eng gestrickte Alltag einer Familie schulische Extras nicht erlaubt, halten Krämer-Kubas und Spangehl – beide pensionierte Pädagoginnen – schnelle Hilfe für besonders wichtig.

Zwar gebe es für Kinder aus Familien mit wenig Einkommen das Bundesprogramm Bildung und Teilhabe. Doch die daraus gewährten Beträge halten beide frühere Lehrerkräfte für „zu gering für die Anforderungen des heutigen Unterrichts“.

Dazu gehört unter anderem, dass Kinder für den Verkehrsunterricht in der Grundschule ein eigenes voll verkehrstaugliches Fahrrad mitbringen müssen. Etliche Familien könnten das nicht leisten. Doch da setze das Team erfolgreich auf die gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Chance: „Dessen Fahrrad-Werkstatt hilft uns regelmäßig.“

An die Grenzen des Machbaren ist nach Krämer-Kubas’ Worten im Herbst eine Alleinerziehende mit vier Kindern geraten: Sie hat zwar endlich eine für sie gerade noch bezahlbare Wohnung in einer Landkreisgemeinde gefunden. „Aber nun müssen die Kinder mit dem Bus in die Schule fahren – für die Fahrkarten reicht das Familieneinkommen nicht mehr“, schildert die Wir-helfen-Vertreterin.

Wenn Kinder weiter schwimmen wollen

Geärgert hat sich Krämer-Kubas auch beim Thema Schwimmen. Zwar würde das Programm Bildung und Teilhabe einige Stunden Schwimmunterricht bezahlen. Aber wenn die Kinder danach weiterhin diesen Sport betreiben wollen, dann gebe es dafür kein Geld, bedauert sie. Mehrfach ist „Wir helfen“ eingesprungen.

Das Thema Eigenanteil bei medizinischen Hilfsmitteln ist eines, das „Wir helfen“ seit fast drei Jahrzehnten begleitet. „Immer wieder zahlen wir Zuschüsse zu Fahrten zu auswärtigen Untersuchungen oder der langen Liste dessen, was Patienten zu einem Reha-Aufenthalt mitbringen müssen“, schildert Spangehl.

Manchmal sind es aber auch ganz kleine Dinge, die so selbstverständlich klingen – und für Menschen mit wenig Geld dennoch in die Ferne rücken. Als im Sommer Essen auf Rädern wegen steigender Energie- und Lebensmittelkosten teurer wurde, musste der ein oder andere Empfänger sein Abo kürzen oder kündigen.

5000 Euro für warmes Mittagessen

Dass sich Senioren in Lindau kein warmes Essen mehr leisten können, ist für die beiden Wir-helfen-Frauen unvorstellbar gewesen. Kurzerhand hat die Bürgeraktion in Absprache mit der Lindauer Sozialstation 5000 Euro bereitgestellt, damit sich solche Notfälle nicht wiederholen.

Über 200 Anträge hat das Wir-helfen-Team bis Anfang Dezember bereits bewilligt. „Das ist nur möglich, weil die Menschen in Lindau und Umgebung uns großzügig mit Spenden bedenken“, schildern Anneliese Spangehl und Barbara Krämer-Kubas. Stellvertretend für das ganz Team – zu dem auch Georgia Berge, Gerhard Moll, Beate Birk und Burglind Tanz gehören – möchten sie auf diesem Wege „allen Spendern ein großes dickes Dankeschön sagen“.