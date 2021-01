Lindauer Bücherei bietet Abholservice an

Nachdem die bayerische Staatsregierung in der vergangenen Woche das Modell „Click & Collect“ auch für die Bibliotheken im Freistaat zugelassen hat, bietet die Lindauer Bücherei ab Donnerstag, 28. Januar, einen kontaktfreien Abholservice für ihre Leserschaft an.

Die Bestellung der Medien erfolgt nach Recherche im Onlinekatalog der Bücherei (auf www.kultur-lindau.de/buecherei) per E-Mail oder Brief unter Angabe von Namen, Lesernummer und einer aktuellen Telefonnummer. Pro Leserkarte können maximal zehn Medien geordert werden. Diese Order wird dann in der Bücherei zusammengestellt und ausgeliehen, anschließend erfolgt die Mitteilung per E-Mail oder Anruf, wann die Abholung erfolgen kann. Die vorgegebenen Termine müssen unbedingt eingehalten werden, um einen Kontakt unter den Abholenden weitestgehend zu vermeiden zu können, so die der Mitteilung der Bibliothek zufolge. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit zur Medienrückgabe, die Rückgabepflicht bleibt allerdings bis zur Wiedereröffnung der Bücherei außer Kraft.