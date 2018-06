Lindauer Brandstifter-Urteil wird aufgehoben

Der Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat das Urteil im Prozess um die Beinahe-Gasexplosion am Berliner Platz aufgehoben. Das Kemptener Landgericht muss den Fall nun neu verhandeln – mit einer komplett neuen Kammer. Die Richter am Landgericht hatten den Mann wegen seiner psychischen Verfassung für schuldunfähig erklärt. Weil sie ihn aber nicht als Gefahr für die Allgemeinheit ansahen, hatten sie sich gegen die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt entschieden. Die Staatsanwaltschaft sah das anders und hatte gegen das Urteil Revision eingelegt.

Die fünf Richter des Strafsenats waren sich in dieser Angelegenheit anfangs offenbar selbst nicht einig. Deswegen war es am Dienstag zur mündlichen Verhandlung gekommen. Das passiert vor dem BGH nur sehr selten.

"Einen Wahn, wie ich es noch nie gesehen habe"

Bei der Verhandlung ging es hoch her: Knapp eine Stunde lang lieferten sich Oberstaatsanwalt Ralph Heine und die beiden Anwälte Olga Sommer und Moritz David Schmitt einen Schlagabtausch. Der eine wollte den Senat davon überzeugen, dass der Beschuldigte eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Die anderen plädierten für dessen Harmlosigkeit.

„Dieser Mann hat einen Wahn, wie ich es noch nie gesehen hab“, sagte Oberstaatsanwalt Heine. Schließlich sei der Beschuldigte in einem brennenden Haus geblieben, nur, um sich vor einer „Organisation“ zu verstecken, die es gar nicht gibt. „Jeder andere wäre rausgelaufen.“

Gashahn aufgeschlagen und Benzin vergossen

Rückblick: Vor fast zwei Jahren hatte der Beschuldigte im Keller eines Hauses in der Rickenbacher Straße mit einem Feuerlöscher einen Gashahn aufgeschlagen und Feuer gelegt. Als Brandbeschleuniger benutzte er Benzin. Feuerwehr und Stadtwerke konnten damals gerade noch Schlimmeres verhindern, beinahe wäre es zu einer Gasexplosion gekommen. Ein Feuerwehrmann fand den Brandstifter zufällig nach der Evakuierung des Hauses.

Verfolgungswahn

Nach vielen Wochen teils zäher Verhandlung gestand der Beschuldigte die Tat schließlich. Die Richter am Kemptener Landgericht befanden ihn für schuldunfähig. Unter anderem, weil er an Verfolgungs- und Vergiftungswahn leidet: Den Brand soll er gelegt haben, um sich vor „der Organisation“ zu schützen. Im Krankenhaus hatte er später Angst, vergiftet zu werden. Die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt gehört zu den härtesten Strafen, die das deutsche Rechtssystem vorsieht. Denn sie ist zeitlich unbestimmt. Die Richter am Landgericht haben sich im Fall des Brandstifters dagegen entschieden. Noch am Tag der Urteilsverkündung am 9. August war er auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für gefährlich.

Laut Sommer ist er das keineswegs. „Das ist ein harmloser Mensch, der sich in seine Ideen verstrickt hat“, sagte sie im Gespräch mit der LZ. Bei ihrer Einschätzung stützen sich die Anwälte auf die Tatsache, dass ihr Mandant in den zwei Jahren vor der Tat, in denen er auch schon an Wahnvorstellungen litt, keinerlei Straftaten begangen habe. „Auch in Leipzig ist im vergangenen halben Jahr kein Hochhaus in die Luft geflogen“, argumentierte Schmitt.

Idee: Indoor-Windsurfanlagen

Dort lebt der Beschuldigte offenbar nun wieder. „Er möchte sich jetzt nur noch seinen kleineren Ideen widmen“, sagte Sommer. Ihrer Meinung nach war das Scheitern einer größeren Idee im Juli 2015 mit ausschlaggebend dafür, dass ihr Mandant das Haus angezündet hat. Damals sei er von Leipzig nach Österreich gefahren, um sein Konzept von „Indoor-Windsurfanlagen“ zu vermarkten. Dass das nicht geklappt habe, habe die Situation eskalieren lassen.

Für Oberstaatsanwalt Heine zeigt das allerdings nur, wie labil der Beschuldigte tatsächlich ist. „Was der Auslöser war, ist bedeutungslos“, sagte er. Für ihn spreche viel dafür, dass sich dessen Wahn in der Isolation verstärke, beziehungsweise hochschaukle. „Man kann nicht davon ausgehen, dass der Angeklagte zwei Jahre lang in dem Zustand gelebt hat, in dem er bei der Tat war“, sagte Heine. „Es ist für ihn verheerend, allein zu sein.“

Beschuldigter verweigert Medikamente

Als „entscheidend“ bezeichnete Rolf Raum, Vorsitzender Richter am BGH, die Tatsache, dass der Beschuldigte sich seine Krankheit offenbar nicht eingestehe. Bis zuletzt hatte er eine Medikation verweigert. Als möglichen Auslöser für die Tat sah der Richter die Konfrontation aus der Einsamkeit in Leipzig mit dem, wie er es nannte, „pulsierenden Leben in Lindau“.

Die Urteilsbegründung reichen die BGH-Richter erst in einigen Wochen nach. Das Landgericht Kempten muss nun einen neuen Termin für eine neue Verhandlung festlegen. Denn klar ist jetzt nur noch, dass der Beschuldigte der Täter war.