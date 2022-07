Lindauer Boogies sorgen für Stimmung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach längerer Coronapause durfte am 9. Juli das Stadtfest in Lindau endlich wieder stattfinden. Zum ersten Mal sorgten die Boogies vom tanzclub 75 lindau e.V. für Stimmung und versetzten die Besucher auf dem Barfüßer Platz zurück in die goldenen 50er Jahre. Zur Musik von Elvis, Bill Haley, Jerry Lee Lewis und vielen weiteren wirbelten die Petticoats. Bei schweißtreibenden Temperaturen boten fünf Paare eine abwechslungsreiche und kurzweilige Tanzshow über knapp eine halbe Stunde. Moderiert wurde das Ganze von ihrem Trainer Karl-Heinz Pfeifer. Nicht nur die Zuschauer des Stadtfests aus nah und fern waren begeistert, sondern auch die Veranstalter.

Wem es in und um Lindau auf die Musik aus den goldenen 50er Jahren in den Beinen zuckt ist herzlich eingeladen das Boogietanzen selbst mal zu versuchen. Am 16. September beginnend findet immer freitags von 19:30 bis 20:30 Uhr im Alten Rathaus Reutin (Köchlinstraße 46, 88131 Lindau) ein neuer Einsteigerkurs, mit anschließendem Aufbaukurs statt.

Die Kurse werden von dem fachkundigen und lizenzierten Trainerpaar Daniela (Kursleiterin) & Karl-Heinz (Trainer B, ehemaliger 2. der Weltrangliste) geleitet, die ihr Fachwissen durch regelmäßige Lizenzerhaltschulungen auf dem aktuellen Stand halten. Ihr Motto: „Wir wollen allen tanzbegeisterten das um-fall-freie Tanzen auf Boogie Musik beibringen. Spaß und Qualität stehen bei uns im Vordergrund.“

Bei den von Daniela & Karl-Heinz trainierten Clubs gibt es auch Formationen, in denen jeder, der möchte, im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten mittanzen und auch bei Showauftritten teilnehmen kann. „Wir sind keine Weltmeister, sondern möchten mit unserem Tanzen die Zuschauer mit auf eine Zeitreise in die goldenen 50er Jahre mitnehmen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Auch die Geselligkeit kommt bei den Boogies im tc75 lindau nicht zu kurz: zusammen mit befreundeten Clubs gibt es mehrere Übungsabende im Jahr und es werden gemeinsam Boogie Veranstaltungen besucht. Im Vordergrund steht immer das lässige Tanzen auf diese „coole“ Musik. Infos: www.tanzen-in-lindau.de beziehungsweise sport@tanzen-in-lindau.de