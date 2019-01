Lindauer begrüßen das Jahr 2019 mit großem Feuerwerk

Mit einem ausgedehnten Feuerwerk haben die Menschen rund um den Bodensee das neue Jahr 2019 begrüßt. Auch Hunderte Lindauer haben am Hafen ausgelassen Party gefeiert. Das Feuerwerk über und vor den Dächern an der Hafenpromenade geriet ausgiebig und farbenprächtig – allen Diskussionen zum Trotz, die angesichts weltweiter Silvester-Feuerwerks-Freuden ebenso auf die damit verbundene Feinstaubbelastung wie auf latente Brandgefahren in der Nähe von Gebäuden hinweisen. Weit über eine halbe Stunde lang haben zum Jahreswechsel Raketen den Nachthimmel am Hafen und über Löwe und Leuchtturm erhellt. Die Redaktion der Lindauer Zeitung wünscht allen Leserinnen und Lesern ein gesundes und glückliches Jahr 2019. Foto: Susi Donner