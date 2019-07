Lindauer baut größtes Freestyle-Zentrum im Bodenseeraum

Nach der Anlage am Bödele im Winter bekommt der Bodenseeraum nun auch ein Sommer-Trainingszentrum für die olympischen Freestyle- und Freeski-Disziplinen. Wie schon am Bödele ist der in Lindau lebende Johann Krojer (rechts) – hier mit Florian Straub aus Maria-Thann – für die Entstehung einer Freestyle-Wasserschanzenanlage in den Rheinauen/Hohenems verantwortlich. Sowohl der Bau, als auch die Finanzierung der laut eigener Aussage „größten Sommer-Freizeitanlage Vorarlbergs“ wurde vom Sportprofessor am Sportgymnasium Dornbirn übernommen. Das zu Ostern bewilligte Bauvorhaben wurde in den vergangenen drei Monaten von über 50 ehrenamtliche Helfer aus Vorarlberg und dem Allgäu so vorangetrieben, dass mit dem ersten Sprungtraining bereits am kommenden Wochenende gerechnet wird, heißt es in einer Mitteilung. Somit gehören für die hiesigen Freestyle-Sportler stundenlange Fahrten, mit hohem finanziellem Aufwand, zur nächsten Trainingsstätte bald der Vergangenheit an. Die Anlage in den Rheinauen bietet den Freestylern und Freeskiern im Bodenseeraum, im angrenzenden Allgäu und dem gesamten bayrischen Raum, sowie der Schweiz optimale Trainingsbedingungen für die Wettkampfvorbereitung im Winter. Neben den Spezialisten im olympischen Buckelpistenfahren/Moguls, dem Skikunstsprung/Aerials, Slopestyle, Big Air und Halfpipe gibt es auch für die anderen Wintersportzweige (Alpiner Rennlauf, Ski Cross, Sprunglauf) und Neueinsteiger im Jugendbereich eine abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeit. Foto: Johann Krojer