Lindauer bastelt fleißig an seiner Karriere

Der Mountainbikesport ist seit vielen Jahren seine große Leidenschaft. Der geht er in jüngster Zeit nicht mehr allein hobbymäßig nach. Im Winter hat Pirmin Eisenbarth deshalb nochmals den Rennstall gewechselt und bereitet sich akribisch auf die gesetzten Ziele für die Rennsaison 2019 vor. Die begann für den 23-Jährigen durchaus erfolgversprechend.

Bei einem Shorttrack Rennen der Kategorie C3 sowie einem Cross-Country-Lauf in Krumbach (Schwaben) finishte Eisenbarth auf den Rängen sieben und elf. „Das war schon mal richtig gut für den Einstand“, sagt der in Kaiserslautern geborene und am Bodensee aufgewachsene Fahrer. Der will im September binnen zwei Wochen an der deutschen MTB-Meisterschaft sowie der Marathon-Weltmeisterschaft in der Schweiz teilnehmen.

Um das WM-Ticket zu lösen, muss er bei einem Rennen der Marathon-World-Series eine Top-20-Platzierung einfahren. Entsprechend fokussiert ging Pirmin Eisenbarth die Vorbereitung im Winter an, machte Krafttraining im eigenen Fitnessraum und unternahm Skitouren. Nach „einem guten Frühjahr“ mit einer kurzen Verschnaufpause im Juli will er gerüstet sein für die beiden Saisonhighlights des Jahres.

Seit eineinhalb Jahren betreibt Eisenbarth das Mountainbiken unter Profibedingungen. Beim Kreidler-Werksteam und Steven Schubert Racing Team strampelte er Seite an Seite unter anderem mit MTB-Größen wie Markus Bauer oder Moritz Milatz bei Rennen um gute Platzierungen. „Da konnte ich mir brutal viel abschauen“, entfährt es den 23-Jährigen rückblickend.

Doch musste der Rennstall die Zusammenarbeit mit seinen Fahrern beenden, nachdem die Teamleitung neue Schwerpunkte setzte. Und Pirmin Eisenbarth musste sich umorientieren. Da lage es nahe, dass er einer Einladung vom Centurion Vaude Racing Team aus Meckenbeuren/Ravensburg nachkam. Die hielten schon im Vorjahr Ausschau nach talentierten Nachwuchsfahrern und testeten an einem Wochenende rund hundert gemeldete Anwärter.

Hierbei kam Eisenbarth im Ranking auf dem zweiten Platz. Pech nur, dass die Rekrutierung die Jahrgänge 1997 und jünger umfasste. Da der Lindauer zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre älter war, erfüllte er die Ausschreibekriterien nicht richtig. Doch erkannten die Verantwortlichen um Centurion-Vaude-Teamchef Richard Dämpfle das Potenzial, welches in dem 23-Jährigen steckt, und nahmen ihn zur Rennsaison 2019 im Team Saikls auf. „Hier unterstützt mich das Team Centurion Vaude mit Material und Support“, so Pirmin Eisenbarth.

Wie er überhaupt zum Mountainbiken kam, ist schnell erzählt: Ursprünglich kickte der Lindauer bis hinauf zur C-Fußballjugend beim BC Bodolz, unternahm jedoch schon als Kind und Jugendlicher MTB-Ausfahrten mit seinem Papa und seinem Opa. Endgültig gepackt hat ihn das Rennfieber, als er sich einer Gruppe des Deutschen Alpenvereins anschloss und regelmäßig von Lindau zum Pfänder und zurück fuhr.

Nach absolvierter Real- und Fachoberschule in Lindau absolvierte Eisenbarth eine Ausbildung zum Industriemechaniker, bevor er ein Wirtschaftsingenieurstudium in Rosenheim aufnahm, nach kurzer Zeit jedoch wieder davon abließ. In seinem erlernten Beruf will der 23-Jährige weiter in Teilzeit tätig sein. Doch in nächster Zeit gilt seine Aufmerksamkeit ganz und gar den Trails und Stages.