Lindauer Band „TRP“ präsentiert neue CD

Die Lindauer Band „TRP“ präsentiert dem Lindauer Publikum am Samstagabend, 2. November, um 20 Uhr ihre neue CD „Tonight“ auf der Bühne des Zeughauses. Eigene kreative Rocksongs mit Singer-Songwriter-Elementen sind laut Pressemitteilung des Veranstalters auch bei der sechsten CD das Markenzeichen der Lindauer „Urgesteine“.

Rund um die Songschreiber und Gitarristen Michael Haberbosch, Andreas Baldauf und Steffi Fürhaupter komplettieren Christian Kaiser am Bass, Klaus Köberle am Schlagzeug, Harald Müller am Keyboard und Bernd Eberhardt am Saxofon eine der dienstältesten Lindauer Bands.

Der Zeughausverein freut sich laut Ankündigung „im schon traditionellen Heimspiel mit unserer „Hausband“, Freunden und Neugierigen die neue CD feiern zu können.“

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Sitzgelegenheiten für Konzertbesucher bestehen nicht.