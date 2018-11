Lindauer Bahnhofsmission ist vorerst gerettet

Die Lindauer Bahnhofsmission muss nicht schließen. Zumindest nicht im kommenden Jahr. Der katholische Frauenfachverband „In Via“ verkündet in einer Pressemitteilung, die Trägerschaft gemeinsam mit der Diakonie Lindau für 2019 zu übernehmen. Auch für die Zeit danach arbeiten die Verantwortlichen an einer Lösung.

Wie bereits berichtet, wollte die Diakonie die Einrichtung wegen Geldmangels aufgeben. Verschiedene runde Tische sollten klären, wie die Zukunft der Einrichtung langfristig gesichert werden kann. Nach Monaten der Unsicherheit steht nun fest, dass die Bahnhofsmission nun – wie die meisten der bayerischen Einrichtungen – ökumenisch weitergeführt wird. Der Frauenfachverband „In Via“ übernimmt im kommenden Jahr die Geschäftsführung. Pfarrer Eberhard Heuß, Vorsitzender der Lindauer Diakonie, und Adelheid Utters-Adam, Vorsitzende von „In Via Bayern“, haben entsprechende Verträge bereits unterzeichnet.

Bahnhofsmission soll Anlaufstelle bleiben

„Es freut uns sehr, dass In Via Bayern mit diesem Schritt in Lindau den weiteren Betrieb der Bahnhofsmission ermöglicht“, schreibt Heuß, Vorsitzender der Lindauer Diakonie. Laut Pressemitteilung übernehmen die beiden Einrichtungen die Finanzierung der Bahnhofsmission 2019 gemeinsam. „Auch der Caritasverband Lindau leistet einen Beitrag, der zur Deckung der Personalkosten und zur Unterstützung von Bedürftigen verwendet wird“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dazu kommen die freiwilligen Zuschüsse der Stadt Lindau, die die Bahnhofsmission auch im kommenden Jahr mit 5000 Euro fördern will, und des Landkreises, der im kommenden Jahr mit 4000 Euro fördert. Auch die Deutsche Bahn wolle die Bahnhofsmission laut Pressemitteilung nach Möglichkeiten unterstützen.

„Ziel ist natürlich, die Bahnhofsmission mittelfristig als niedrigschwellige Anlaufstelle für Menschen in Not, aber auch als Angebot für Reisende mit Mobilitätseinschränkungen zu sichern“, schreibt Rita Schulz, Geschäftsführerin von „In Via Bayern“. „Dafür machen wir uns als Landesverband auch mit unseren Personalressourcen stark. Konkret heißt das: Die Verantwortlichen arbeiten natürlich an einer Lösung über 2019 hinaus.“