Lindauer Azubi-Tour 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Schüler der 9. Jahrgangsstufe der beiden Lindauer Realschulen kamen dieses Jahr am 8. und 9. November wieder einmal in den Genuss der sogenannten Azubi-Tour, welche bereits zum elften Mal stattfand. Bei diesem informativen Vormittag erhielten die Jugendlichen die großartige Möglichkeit, vier Lindauer Unternehmen hautnah erkunden zu können und deren dort angebotenen Ausbildungsberufe näher kennenzulernen. Das Konzept, dass die Auszubildenden der Unternehmen selbst mit in die Azubi-Tour eingebunden werden, um den Heranwachsenden die Ausbildungsberufe vorzustellen, fand abermals großen Anklang bei den Jugendlichen und war somit ein voller Erfolg.

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der jeweiligen Unternehmen startete die Vorstellung der verschiedenen Ausbildungsrichtungen. Bei der Firma Thomann wurde man in die Berufsrichtungen Kaufmann im E-Commerce, Kaufmann für Groß- und Einzelhandelsmanagement und Fachinformatiker Systemintegration eingeführt. Außerdem durften die Schüler zum Abschluss noch selbst ein Paket mit Handschuhen und Helm kommissionieren. Die Lindauer DORNIER stellte die Berufe Zerspanungsmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik und verschiedene Metallberufe vor. Alle Neuntklässler durften sich hierbei eine Handyhalterung aus Edelstahl zurechtbiegen und einen sogenannten Stehaufkreisel als Andenken mitnehmen. Die Liebherr-Elektronik präsentierte den Fachlagerist sowie den Elektroniker für Geräte und Systeme. Hier konnten verschiedene Platinen (siehe Bild) und andere Aufbauten näher erkundet werden. Auch hier wurde eine kleine Azubi-Tour-Platine als Schlüsselanhänger den begeisterten Jugendlichen als Erinnerung mitgegeben. Abgerundet wurde die Tour von XOMOX mit den Berufen Informatikkaufmann und Industriemechaniker, wo als Präsent für interessierte zukünftige Azubis je ein Salzstreuer mit der CNC-Maschine gefräst wurde. Somit konnten bei der Azubi-Tour zehn verschiedene Ausbildungsberufe und deren Tätigkeiten aus dem praktischen Berufsalltag auf eindrucksvolle Art und Weise aufgezeigt und auch selbst aktiv miterlebt werden. Dank eines Shuttlebusses, welcher erfreulicherweise erneut von den beteiligten Firmen gesponsert wurde, kamen die Jugendlichen samt ihrer Begleitungspersonen von einer Firma zur nächsten. Unterwegs wurde man zudem in den Betrieben mit Brezel und Getränken bestens versorgt.