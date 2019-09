Lindauer auf der Wiesn niedergeschlagen

Im Krankenhaus ist der Ausflug eines Lindauers auf das Münchner Oktoberfest geendet. Der Mann wurde Opfer einer Schlägerei.

Die Polizei berichtet, dass der 25-Jährige aus dem Landkreis Lindau am Sonntag gegen 0.40 Uhr betrunken am Ausgang eines Festzeltes mit zwei ebenfalls angetrunkenen Männern in Streit geriet. Dabei schlugen die beiden Männer den Lindauer mit Fäusten ins Gesicht. Der 25-Jährige stürzte daraufhin bewusstlos zu Boden. Der junge Mann erlitt Frakturen im Gesichtsbereich und musste ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen (ein 27-jähriger Münchner und ein 27-Jähriger aus Hessen) vor Ort fest. Das Münchner Kommissariat für Gewaltdelikte hat die Ermittlungen übernommen.