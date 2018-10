Lindauer auch schnell am Berg

Beim traditionellen Bad Dürkheimer Berglauf auf der 8,7 Kilometer langen, mit 510 Höhenmetern recht anspruchsvollen Strecke hinauf zum Bismarckturm auf dem Peterskopf sind vor Kurzem auch Lindauer Läufer am Start gewesen. In der Einzelwertung war Wolfgang Wäger als schnellster Lindauer unterwegs.

Laut Pressebericht wurde er Zehnter unter 320 gewerteten Teilnehmern und sicherte sich damit den Altersklassensieg in der M40. Zusammen mit Uli Morgen (Zweiter, M50) und Otto Hörmann (Sieger, M60) erreichten die Lindauer den zweiten Mannschaftsrang hinter TuS Heltersberg bei 25 gewerteten Herrenteams.

Joachim Wilczek belegte Rang acht (M45), Claus Schnell Platz 15 (M35). Wäger und Hörmann bewiesen ihre derzeit gute Form bereits bei den vor kurzem ausgetragenen bayerischen Berglaufmeisterschaften in Bad Kohlgrub auf einer Strecke von sieben Kilometern mit 640 Höhenmetern hinauf zur Hörnle Hütte. Beide wurden bayerische Vizemeister ihrer Altersklasse. Zudem sicherte sich Otto Hörmann den Meistertitel in der Mannschaftswertung „M60 und älter“ zusammen mit Georg Fiischer und Wolfgang Leonhard von der LG Allgäu. Wäger war ähnlich erfolgreich. Zusammen mit Konrad Lex und Christian Scholz von der LG Allgäu holte er den Vizemeistertitel in der Teamwertung „M 35/40/45“ .