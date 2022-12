Lindauer Asklepios-Klinik hat noch 20 freie Betten

Viele Menschen sind zur Zeit krank. Die Grippesaison macht sich auch an der Lindauer Asklepios Klinik bemerkbar. Doch sie ist nicht der einzige Grund, warum die Klinik immer mal wieder vorübergehend Teilbereiche von der Notfallversorgung abmelden muss.

Der Mann hat ein „mittleres Malheur“. Er ruft tagsüber den Rettungswagen, doch der fährt ihn nicht in die Lindauer Klinik, sondern in das Krankenhaus im Nachbarort. So erzählt er es in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist,...“ – und zeigt sich über das Vorgehen verwundert. Seine Frage: „Kann das normal sein?“

Wann die Klinik vorübergehend Bereiche abmeldet

„Teilabmeldungen einzelner Bereiche kommen für einen begrenzten Zeitraum vor“ , schreibt Christopher Horn, Pressesprecher der Asklepios-Klinik, auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. Sie werden der Leitstelle und dem Rettungsdienst kommuniziert, der die Klinik dann in dieser Zeit nicht anfährt. „Dies kann insbesondere vorkommen, wenn die Notaufnahme sehr stark belastet ist“, so Horn weiter.

Aktuell (Stand 7. Dezember) ist die Lindauer Klinik gut ausgelastet. 100 der 120 Betten der Asklepios Klinik Lindau seien belegt. Das sei eine für diese Jahreszeit übliche Auslastung. „Wir sind mitten in der Grippesaison“, so Horn.

Unabhängig davon werden aktuell drei Corona-Patienten stationär, aber nicht intensivmedizinisch versorgt. Aktuell habe man vor allem in der Inneren Medizin und Unfallchirurgie viele Patienten zu versorgen.

Teilweise „sehr hohe“ Belastung

Die Lindauer Klinik bekommt auch die angespannte Lage in den umliegenden Krankenhäusern zu spüren, mit denen sie „klinikübergreifend im engen Austausch“ stehe. Es könne also vorkommen, dass Patienten aus anderen Kliniken nach Lindau kommen.

Die Belastung für die Teams in der Asklepios-Klinik sei hoch, in Spitzen sogar „sehr hoch“, so Horn. Wohl auch, weil Personal knapp ist. Zwar habe die Lindauer Klinik in den vergangenen Jahren „viele zusätzliche Mitarbeiter“ gewinnen können, aber es gebe nach wie vor unbesetzte Stellen in der Pflege.

Ob wegen Personalmangel auch Betten unbelegt bleiben müssen, darauf antwortet die Klinik nicht. Horn versichert aber, dass sich alle mit „viel Herzblut und Eigenengagement“ für eine bestmögliche Versorgung der Patienten einsetzen.