Lindauer Arbeitsagentur bietet Infotag für junge Leute

Zu einem Aktionstag in ihren Räumen in der Hundweilerstraße lädt die Lindauer Arbeitsagentur angehende Schulabgänger und andere junge Leute am Donnerstag, 9. Mai, ein: Der beginnt um 14 Uhr und dauert rund vier Stunden. An diesem Nachmittag gibt es Informationen zur Berufswahl, die Möglichkeit, seine Bewerbungsmappe von Profis durchschauen zu lassen, ein Bewerbungsgespräch zu trainieren und Tipps zur richtigen Kleidung für die erste Vorstellung in einem Unternehmen. Zudem können die jungen Besucher ein professionelles Bewerbungsfoto machen lassen. Wer Lindau erst einmal den Rücken kehren und in die „weite Welt“ will, ist an diesem Aktionstag ebenfalls richtig: Von 15 bis 18 Uhr informieren Spezialisten auch über Auslandspraktika, Ausbildung und Arbeiten im Ausland sowie über Programme wie Au Pair und „Work & Travel“.